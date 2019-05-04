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Güvercin yüzünden tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle öldürdü!

Gaziantep’in Nizip ilçesinde güvercin yüzünden husumet yaşayan amca ile yeğenin tartışması kanlı bitti. Kısa sürede büyüyen tartışmada amca K.B., yeğeni S.B.’yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü

04 Mayıs 2019, Cumartesi 15:54 Son Güncelleme:
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Güvercin yüzünden tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle öldürdü!

Dün akşam Gaziantep’in Nizip ilçesinde evlerinin terasında güvercin besleyen 37 yaşındaki S.B. ile güvercinlerden rahatsız olan ve yeğenine karşı çıkan 53 yaşındaki amcası K.B. tartışmaya başladı.

Kısa sürede tartışmanın dozu artınca amca K.B. evinden aldığı pompalı tüfekle yakın mesafeden yeğeni S.B.’yi başından vurdu.

S.B. olay yerinde hayatını kaybederken amca K.B. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA


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