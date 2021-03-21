Başrolünü Jason Statham'ın oynadığı 'Five Eyes'ın çekimleri için iki aydır Antalya'da bulunan dünyaca İngiliz yönetmen Guy Ritchie, filmin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Paylaşımda Ritchie ile Statham'ın eğlenceli anlarına da yer verildiği görüldü.









"TÜM FİLMLERİMİ TÜRKİYE'DE ÇEKMEK İSTİYORUM"

Usta yönetmen Guy Ritchie sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda Türkiye'ye övgüler yağdırdı:

Türkiye ilham verici bir ülke. Güzel yemekler, insanlar, oteller. İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum.







