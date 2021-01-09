En güzel aşk sözleri 2021

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Güzel aşk sözleri

İkimizi bir kefene saralar. Bir mezarda sır olalım sevdiğim.

Gözleri gökyüzüm, kokusu baharım.

Bazen sana kırgın olduğumu unutup özlüyorum.

Sen benim şarkımsın herkesin dili dönmez.

Sen bana Allah’ın emanetisin. Seni sevmek aşktır bana.

Ve insan kırar göğsüne bastırırken sevdiği şeyi.

Sen benim ilk şiirim, ilk kavgam, sen benim 17 yaşımsın.

Kahverengi gözleri var fakat gökyüzü gibi bakıyor.

Şurama batan, şurama batana aşk demeselerdi bıçak derdim.

Yar, bütün şiirlerime sebep ettim seni, hakkını helal et!

Ötesi yok bu duanın benim ol. Benimle, aklınla, aşkınla bin yaşa.

Yüreğini yasla bana sevgili, bir ömür birbirimize yük olalım.

Bu kadar sokulma yüreğime ben az sevmesini bilmeyenlerdenim.

Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliğimsin.

Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın.

Sensin, kalbim değildir. Böyle göğsüme vuran. Sabahattin Ali

Aslında bütün insanları sevebilirdim sevmeye ilk senden başlamasaydım.

Sen olmayınca buralar buz gibi. Sensizlik bir iklim adı şimdilerde…

Ad koyunca büyüsü bozulur diye, isimsiz, izinsiz, içimden seviyorum seni.

Tahir gibi sev mesela, özür dilerim daha önce gelemediğim için de.

Sensiz bir gün daha akşam oldu. İçim el vermiyor. Biz buna gün demeyelim.

Hep aklıma geliyorsun. Bak gördün mü senin de gidecek yerin yok.

İkiden bir çıkınca bir kalırmış. Yalan! Sen gidince ben kalır mıyım sanıyorsun?

Dua gibisin bana. Ne vakit seni ansam, bir huzurun içine düşüyorum.

Eğer adına eşlik edecekse soyadım, Allah için ahirete kadar senindir sol yanım.

O senin neyin olur dediler. Uzaktan dedim uzaktan yandığım olur kendisi.

Burası gönül demliği yar. Dile dua, çaya dem, yüreğe kıdem. Aşk’a vefalı olan gelsin.

Varsın iki göz odalı bir evimiz olmasın yeter ki senin iki gözün bende olsun…

Dışarıya yağmur, yüreğime hasret, fikrime sen. Nasıl yağıyorsunuz üçünüz birden bir bilsen.

Sana en muhtaç olduğum şu anda gel. Yaşamak olsan da gel ölüm olsan da gel.

Ey canımın sahibi Yar! Sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var. Mevlana

Bütün şairler sana mı aşıktı ki her okuduğum şiirde, dinlediğim ezgide sen vardın.

Gördüğüm en güzel manzaradır yüzün gözlerin bakışların. Duyduğum en güzel şarkıdır sesin.

Karşıdan karşıya geçer gibi sev beni; önce bana, sonra bana, sonra yine bana bak.

Canım benim bilir misin? Canım dediğimde içimden canım çıkıp sana koştuğunu duyarım hep. Ahmet Arif

Bir lades tutuşsak, nesine desen, sesine derim. Bilirsin yüzün aklımdadır hep, ben sesini özlerim.

Seneler sürer her günüm yalnız gitmekten yorgunum zannetme sana dargınım ben gene sana vurgunum. Sabahattin Ali

Öyle uzaktan seyretme adına hayran olduğum yar. Buyur gel ömrüme, ömrüm, ömrün olsun. Mevlana

Yine gece yine hüzün ve yine içimde sen… Ve yine biliyor musun içimde sen olunca hüzünde güzel. Ahmet Hamdi Tanpınar

Ne kadar seviyorsun dersen nar kadar derim. Dışımda bir ben görünürüm içimde binlerce sen dökülür.

Sen benim yaşama sebebimsin benim son nefesimsin sebepsiz gözyaşlarım kurduğum tek hayalimsin sen benim cennetimsin.

Ey yar! Seninle ölmeye geldim. Ateşsen yanmaya yağmursan ıslanmaya, soğuksan donmaya geldim. Mevlana

Birinin gözlerine bakmak onun rüyalarına girmeyi göze almak demektir. Sevmeye kabiliyetin yoksa o gözlere bakmayacaksın.

Hatalı olduğumda beni sev. Korktuğumda beni sar. Ve gittiğimde tut. Çünkü ihtiyacım olan her şey sensin.

Ağzımın tadı yoksa hasta gibiysem, boğazıma düğümleniyorsa lokmalar, buluttan nem kapıyorsam, inan hep güzel gözlerinin hasretindendir.

Çıkarsız sevdim seni üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni ölüme esen sabah yellerinde…

Ne zaman umurumda ne mekân benim. Yarından vazgeçtim dünden vazgeçtim. Ne bu ömür benim ne de can benim. Ben seni göreli benden vazgeçtim.

Kır kalemin ucunu. Bundan sonraki yolculuğumuz aşk yolculuğudur. Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın.

Ah benim sevdasında bencil ama yüreğinde sağlam sevdiğim. Aklıma pekguzelsozler.com gelişini seveyim ne güzel darma duman ediyorsun beni.

Tabaklarda kalan son kırıntılar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep bıraktın bense hep arkandan ağladım.

Seni bana veren rabbime şükürler. Yaşanan senli her anıma şükürler. Göz görüp gönlüm severse sevgim için seni gören gözlerime teşekkürler.

Öylesine güzel seviyorum ki seni öylesine saf öylesine temiz öylesine derin. Ve öylesine değil. Özdemir Asaf

Hadi gel tut hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara…

Takma dişlerimizin yerlerini unutana kadar seveceğim seni. Tansiyonum düşse bile sen düşme diye tutacağım seni.

Üfleme suru ey İsrafil Aşkta çok yanasım var. Yar’a şeker şerbetle varasım var. Sen gelme ey Azrail bu canı Yar’e Aşkla veresim var. Hz. Mevlana

Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan.

Ölsen bile benden kurtulamazsın. Kefen olur bedenini sararım. Yağmur olur üzerine yağarım. Çiçek olur mezarında açarım. Ölsen bile benden kurtulamazsın.

Bir isteğim var sadece senden onun kokusunu al getir onu saçlarını al getir hatta mümkünse onu al getir bana rüzgâr.

Sen benim en kıymetlimsin en güzel vazgeçilmezimsin. Sevmekle bitmeyenimsin sen benim hakikatlimsin. En derin en içimdesin sen benim en güzel derdimsin…

Dava: Bir aşk hikâyesi Davacı: Yalnızlık Davalı: Ayrılık Şahit: Yeminler Suçlu: Sevgilim Ceza: Sonsuza dek seveceğim.

Sen benim en doğru yanlışım. Tövbesi olmayan günahımsın. Uzak duramadığım yasaklım, en açık ettiğim saklımsın. Sen başımdan giden aklım, severek çektiğim ahımsın.

Belki hiçbir evrakta isimlerimiz yan yana gelmedi. Ama gayri resmi birçok hayalde ben seninle aynı yastıkta yaşlandım.

Senin gözbebeklerin var ya kadın kadın gülen insan insan bakan gözbebeklerin. Beni tutsa tutsa gözlerin tutar ayakta. Beni yıksa yıksa gözlerin yerle bir eder. Bir açarsın ki mutluyum. Bir kaparsın her şey elimden gitmiş.

Şehrime gel sevgili. Yarın çık gel. Bırak her şeyi bir bekleyenim var de gel. Gel ki bu şehir adımlarınla anlamlansın. Gel ki bu şehir nefretim olmaktan çıksın. Gel ki nefes alayım. Gel. Nazım Hikmet

Sen benim bakışına hasret kaldığım sesine özlemle bağlandığımsın. Özlemim hasretim bakmaya doyamadığımsın. Bahtıma doğanımsın. Olmazsa olmazımsın. Nefretim öfkem kinim sevincim umudum düşüm rüyam hayalim ama en çok ağlatan en çok kanatansın. Sen tarifi imkânsızımsın.

Ey sevgili ilacım da sensin çarem de sensin. Yüz parça olmuş gönlümün nuru da sensin. Çaresiz gönlüm de senden başka ne varsa hepsi yok oldu. Beni kimsesiz bırakma! Gel!



