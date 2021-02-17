Alışveriş Güzel bir cilt, fit bir vücut

Güzel bir cilt, fit bir vücut

Alışveriş

Güzel bir cilt, fit bir vücut

Özel olarak seçilmiş Tip 1-3 kollajen peptitleri ve hyalüronik asit hem cilt hem de vücut güzelliğini destekliyor.

17 Şubat 2021, Çarşamba 17:07 Son Güncelleme:
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Kollajenin bir kısmını oluşturan özel kollajenpeptitler; cildin gençliğini desteklerken aynı zamanda saç ve tırnakların güçlenmesine yardımcı oluyor. 

DNCollagen Plus HyaluronicAcid; ‘kollajen’ içeriğinin diğer kısmı ise vücudun daha fit olmasını sağlayan özel seçilmiş hidrolize kollajenpeptitidir. Ürün şeker, katkı maddesi, boyar madde ve aroma içermeyen toz formu ile su, süt, kahve ve ya yoğurt gibi yiyeceklerle beraber alınabilir.


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