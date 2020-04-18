Güzel günler gelecek

Cefi Kamhi: Hakiki dostlarıma kavuşacağım

İlk işim kızlarımı ve torunlarımı görüp onlara sarılmak olacak. Sonra yine sosyal mesafeye dikkat ederek arkadaşlarımla ve eski, hakiki dostlarımla kavuşmayı planlıyorum. Şu sıra sık sık “Topluma nasıl faydalı olabilirim?” diye düşünüyorum. Bu konudaki planlarıma odaklanacağım. Yaşamanın ve yaşatmanın önemini bir kez daha gördük. Toplumun geleceği için daha duyarlı olmamız gerektiği gerçeğini ümit ediyorum ki herkes idrak etmiştir.





Billur Kalkavan: Hippiliğe devam edeceğim

Ben evde kedilerim ve sevgilim Buğra ile baş başa olmayı çok sevdiğim için sorun yaşamıyorum. Ama dışarı çıkacağımız günler geldiğinde ilk işim Kilyos’a gidip denize girmek ve doğada olabildiğince çok vakit geçirmek olacak. Zaten alışveriş ve gösteriş meraklısı olmadığım için hippiliğe devam edeceğim.





Mustafa Taviloğlu: Bol bol balık tutacağım

Bir ayı aşkın süredir evden çıkmıyorum. Sokağa çıkacağım ilk gün yıllardır her sabah yaptığım gibi Rumeli Hisarı sahilinde yürüyüş yapıp sonra da çok sevdiğim Maslak’taki mağazama gidip personelimle vakit geçireceğim. Ertesi gün de arabamla sırayla Bursa, Balıkesir ve İzmir’deki mağazalarıma gideceğim. Bir gün İzmir’i gezip oradan da Bodrum’daki tekneme geçeceğim. Dostlarımı, arkadaşlarımı misafir edip kalan zamanda da bol bol balık tutacağım.





Hande Yener: Moral konserleri vereceğim

En çok özlediğim şey, dışarıda endişe duymadan rahat rahat dolaşabilmek... Sevdiklerimle bir araya gelmek, dokunabilmek, sarılabilmek ve öpebilmek en büyük arzum. Ayrıca ülkemin her şehrinde, eski ve yeni şarkılarımla moral konserleri yapmayı çok arzu ediyorum.





Hacı Sabancı: Güzel günlerin gelişini kutlayacağım

Çok özlediğim ailemi ziyaret edip eskiden olduğu gibi büyük, kalabalık bir masada yemek yiyerek sohbet etmek önceliğim. Ardından arkadaşlarımla buluşup İstanbul’da sevdiğim restoran ve barlarda eğlenerek, güzel günlerin gelişini kutlayacağım. Sabah erken saatte Boğaz’ın sahilinde yürüyüş yaparak koşacağım. Tabii ki çok özlediğim Beşiktaş’ımın maçlarına gidip deşarj olacağım.





Neslişah Alkoçlar Düzyatan: Babamın otellerinde tatil yapacağım

Ayrı kaldığım aile büyüklerimle hasret gidereceğim. Çocuklarımla parka gideceğim. Antalya’daki organik serama gidip sebzelerimle ve toprakla haşır neşir olacağım. Bodrum ve Çeşme’deki babamın otellerinde temiz hava, bol güneş ve deniz eşliğinde ailece tatil yapacağız.

Saba Tümer: Kafa dengi bir sevgili bulacağım

Önce ailemle buluşup ardından da parti düzenleyerek arkadaşlarımla, dostlarımla bu kötü dönemin bitmesini kutlayacağım. Bu süreçte anladım ki yalnızlık çok zormuş. Kafa dengi bir sevgili bulmak istiyorum. İnşallah böyle biri vardır.





Deniz Berdan: İstanbul'u çok özledim

Şu an Londra’da evimize hapsolmuş durumdayız. Hiçbir şeyin eskiden olduğu kadar normal olmayacağı aşikar. İlk yapacağım şey, çocuklarımla eski günlerde olduğu gibi normal bir gün yaşamak olacak. Sokaklarda endişe etmeden gezip tozmak; kafelerde, restoranlarda oturmak; parka, sinemaya gidip normal hayatımızı yaşamak istiyorum. Tabii İstanbul’u çok özledim. İlk işlerimden biri de İstanbul’u görmek olacak.





Elif Dürüst: Bakir koylarda yüzeceğim

Kendimi doğanın kucağına atacağım. Issız, bakir, harika koylarda denize gireceğim. Ayrı kaldığım sevgili arkadaşlarımla buluşup yüz yüze sohbet etmenin keyfini yaşayacağım. Tabii şehirdeki önemli sanat galerilerini gezip sanatla iç içe olacağım.





Kaya Çilingiroğlu: Sinemada film izlemeyi özledim

Tabii ilk önce kızım Zehra ve oğlum Kaya’ya sarılıp onları öpüp koklayacağım. Çok sevdiğim ve şartlar gereği ara verdiğim sporuma yeniden başlayacağım. Sahilde temiz havada deniz kokusu alarak uzun yürüyüşler yapmayı, sinemada film izlemeyi çok özledim, bir de futbol maçlarını...





Şebnem Çapa: Sevdiklerimle öpüşmeden hasret gidereceğim

Bir aydır evdeyim. İlk kez annemden bu kadar süre uzak kaldım. Önce annemle sonra diğer aile fertlerimle buluşup sarılmadan, öpüşmeden hasret gidereceğim. Doya doya doğada yürümek, koşmak istiyorum. Sokak simidi olmazsa olmazım. Çıtır çıtır simit alıp bol kaşar peyniri ve çayla keyif yapacağım. Eşim Celal ile bu yıl için planladığımız ama malum sebepten dolayı suya düşen yurt dışı seyahatlerimizi gerçekleştireceğiz.





Burak Hakkı: Köhne balıkçılarda sevgilimle sohbet edeceğim

Araba ile seyahat etmek en sevdiğim şey. İlk olarak arabama atlayıp tüm Ege’yi köşe bucak gezeceğim. Tabii buna nişanlım Hara’nın ülkesi Yunanistan da dahil. Deniz kıyısında köhne balıkçılarda sevgilimle, dostlarımla uzun sohbetler edip yemek yiyeceğim. Yurt dışında görmek istediğim yerleri sıraya dizip tek tek gezip göreceğim.

Şebnem Dinçgör: Yazın keyfini çıkaracağım

Covid-19 virüsü bitse bile korkudan bir süre sokağa çıkabileceğimi sanmıyorum. Ama çıkınca yapacağım ilk iş, aile fertlerimle görüşmek olacak. Nişantaşı, Bebek gibi çok sevdiğim semtlerde arkadaşlarımla buluşup özgürlüğümüze yeniden kavuşmamızı kutlayacağım. Spor salonuna dönüp hocamla ara verdiğim sporuma başlayacağım. Bodrum’daki evime gidip yazın keyfini çıkaracağım.





Cengiz Abazoğlu: Kumaşlarımla hasret gidereceğim

Önce zorunlu ayrılık yaşadığım ailem ve dostlarımla buluşacağım. Çok özlediğim atölyeme dönüp çalışanlarımla, kumaşlarımla hasret gidereceğim. Bodrum, Çeşme gibi tatil beldelerine giderek yaşadığımız bu stresi üzerimden atacağım.





Uğur Güneş: Sokaklarda hunharca yürümek istiyorum

Adana’daki dizi çekimimize ara verdik, İstanbul’a geri döndüm. İnsanlar evde oturmaktan sıkılsa da ben uzun süre uzak kaldığım evimde olmaktan şimdilik mutluyum. Bu kötü günleri geride bırakınca ilk işim kendimi dışarı atıp sokaklarda hunharca yürümek olacak. Diğer planım da çadırımı alıp doğada kamp yapmak. Kıymetini bilemediğimiz doğanın tadını çıkaracağım.





Aslı Bekiroğlu: Sevgilimin müzik yaptığı kulüplerde dans edeceğim

Bağdat Caddesi’nde neredeyse her gün uğradığım kafelere gidip arkadaşlarımla lak lak ederek kahve içeceğim. Rutin olan sahil yürüyüşümü ve koşularımı yapacağım. DJ olan sevgilim Can Koçkan’ın müzik yaptığı kulüplerde dans ederek eğleneceğim.





Saffet Emre Tonguç: Sokaklarda kaybolacağım

İlk iş olarak 87 yaşındaki anneme gidip sarılacağım. Sonra İstanbul Boğazı ile özdeşleşen Erguvan ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde dolaşarak keyif yapacağım. Karaköy, Balat, Kuzguncuk gibi tarihi semtlerin dar ara sokaklarında kaybolacağım..





Tülin Şahin: Kızımı gezdireceğim

Her gün sahilde ve açık havada 2-3 saat yürüyüş yapardım, şimdi yapamıyorum. İlk işim eşofmanlarımı giyip kendimi sahile atmak olacak. Kızım Siena’yı pusetiyle sokağa çıkarıp gezdirmeyi özledim. Sevdiklerimle bir araya gelip sohbet edip yemek yiyeceğim. Mevsim müsaitse tabii ki denize girmek harika olacak.