Güzel Günler Göreceğiz, bu sefer balkonlarda

Üzerinde yaşadığımız toprakların kültürel mirasını yeniden yorumlayarak gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen #BağımızVar platformunun müzik ayağında, kültürel birikimi müziğin evrensel diliyle öyküleştiren bilindik şarkı ve türkülerin tanıdık ezgileri, farklı tınılarla yeniden yorumlanıyor. Startı müzikle verilen #BağımızVar platformu, reklam ajansı Reklamania bünyesinde yürütülüyor. Reklamania Ajans Başkanı Yalkın Yel, platformun küratörlük görevini de üstleniyor.

11 sanatçı, 11 türkü

Bağımız Var’ın bu projesi için “Aldırma Gönül” ve “Güzel Günler Göreceğiz” şarkıları seçildi. Ayla Balyemez, Batu Akdeniz, Cem Yıldız, Ceren Gündoğdu, Dilek Türkan, Doğukan Medetoğlu, Elçin Orçun, Elif Çağlar, Ender Balkır, İkiye On Kala, Kamufle, Kolektif İstanbul, Koray Avcı, Melisa Uzunarslan, Merve Çağıran, Orçun Sünear ve Sufle gibi sevilen sanatçılar tarafından, kendi evlerinin balkon ve pençelerinde seslendirildi. İki şarkının arasında Kamufle’nin yazdığı ve seslendirdiği Dünya Benim Yurdum adlı rap şarkısı, #EvdeKal günlerine uygun sözleriyle bu unutulmaz eserlerin yanında yerini aldı. Şarkıların aranjesini yapan Ediz Hafızoğlu ve birbirinden farklı enstrümanları ile Anıl Şallıel, Barış Doğukan Yazıcı, Cem Tuncer, Ercüment Orkut, Orhan Deniz, Serhan Erkol gibi isimler şarkıları yeniden yorumladılar. Şarkıların mix&masteringi ise Erim Arkman tarafından yapıldı.

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