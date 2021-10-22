Güzel modacı Tangülü Erçetin, skleroderma hastalığına yakalandı. 30 kilo veren, görünümü tamamen değişen ve tanınmayacak hale gelen Erçetin, "Ne olur bu hastalığı yenmeme yardım edin. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istiyorum, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan destek bekliyorum." dedi

30 KİLO VERDİ, OLDUĞUNDAN YAŞLI GÖRÜNMEYE BAŞLADI

Doktorunun tavsiyesiyle İzmir'in Ödemiş ilçesi Birgi mahallesine yerleşen Antalya'nın ünlü moda tasarımcısı Tangülü Erçetin, 6 ay önce yakalandığı 'skleroderma' hastalığı nedeniyle mesleğini bırakmak zorunda kaldı.

Yeni Asır'ın haberine göre, kısa sürede yaklaşık 30 kilo veren, olduğundan daha yaşlı bir görüntüye bürünen Erçetin, sağlığına kavuşmak için destek bekliyor.

"ELLERİMİ TAŞ GİBİ YAPTI"

6 ay öncesine kadar Antalya'da yaşayan ve hiçbir sağlık sorunu olmayan Erçetin, "Çok sağlıklı, sportif bir insandım. Aspirin dahi içmezdim. 6 ay önce skleroderma hastalığı vücuduma girdi. Teşhis hemen konulamadı, eski halimden eser kalmadı. Kısa sürede vücuduma büyük hasarlar verdikten sonra hastalık anlaşıldı. Akciğerlerime zarar vermiş, nefes almakta güçlük yaşıyorum.

Ellerimi taş gibi yaptı. Türkiye'de bu hastalıkta mücadele eden 4 kişiden biriyim. Hastalığın son evresine doğru gidiyorum" dedi.

"GÜNDE 25 HAP İÇİYORUM"

Erçetin, 6 ay önce Adnan Menderes Üniversitesi'nde teşhisinin konulduğunu belirterek, "Günde 25 hap içerek bu hastalığı bastırmaya çalışıyoruz. Doktorumun tavsiyesiyle Birgi'ye taşındım. Çünkü buranın havası çok güzelmiş. Eğer ilaç tedavilerine başlamasaydım 3 aylık ömrüm kalmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Uzun araştırmalarımın sonunda kök hücre ile hastalığın düzeleceğini öğrendim. İstanbul'da çok iyi profesörlerimiz var. Desteğe ihtiyacım var.

Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istiyorum, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan destek bekliyorum.





"ELLERİMİ KULLANAMIYORUM"

Türk el sanatları dokuma sanatçısıyım. Dokuma tezgahımı bundan bir yıl öncesine kadar kullanarak şallar, dokuma ipek kumaşlar dokuyordum. Ancak şimdi ellerimi kullanamıyorum. Şu anda komşularımın desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyorum. Rahmetli annemden kalan maaş ile evimin kirasını ve masraflarımı karşılamaya çalışıyorum. Yaşamak istiyorum, bana destek olun" dedi.

SKLERODERMA HASTALIGI NEDİR?

SKLERODERMA, deri ve vücudun diğer organlarını etkileyen sistemik otoimmün bir hastalıktır. Diğer otoimmün hastalıklarda olduğu gibi, skleroderma da vücudun bağışıklık sisteminin anormal hareketi (kendi dokusuna saldırması) sonucunda gelişen romatizmal bir hastalık.























