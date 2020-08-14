Magazin Güzel oyuncuyu görenler tanıyamadı

Güzel oyuncuyu görenler tanıyamadı

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Güzel oyuncuyu görenler tanıyamadı

Ünlü oyuncu Hande Soral saçlarını Afrika örgüsü yaptırdı. Oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı.

14 Ağustos 2020, Cuma 23:28 Son Güncelleme:
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Oyuncu Hande Soral ile oyuncu eşi İsmail Demirci önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldılar.

Hande Soral, Afrika örgüsü yaptırdığı saçlarıyla dikkat çekti. Yeni imajıyla farklı bir görünüme kavuşan oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı.

Takipçilerini gülümsetti

Instagram hesabından üst üste paylaşımlar yapan Hande Soral, son fotoğrafına eklediği mesaj ile espri de yaptı. Oyuncu, “Alın yazım için yeterli alan mevcuttur (şaka)” notuyla takipçilerini gülümsetti.

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