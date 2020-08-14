Güzel oyuncuyu görenler tanıyamadı
Ünlü oyuncu Hande Soral saçlarını Afrika örgüsü yaptırdı. Oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı.
14 Ağustos 2020, Cuma 23:28 Son Güncelleme:
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Oyuncu Hande Soral ile oyuncu eşi İsmail Demirci önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldılar.
Hande Soral, Afrika örgüsü yaptırdığı saçlarıyla dikkat çekti. Yeni imajıyla farklı bir görünüme kavuşan oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı.
Takipçilerini gülümsetti
Instagram hesabından üst üste paylaşımlar yapan Hande Soral, son fotoğrafına eklediği mesaj ile espri de yaptı. Oyuncu, “Alın yazım için yeterli alan mevcuttur (şaka)” notuyla takipçilerini gülümsetti.
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