Güzel rüyalar görmek için okunacak dualar nelerdir? merak ediyorsanız, işte detaylar... Güzel rüya görmek isteyen kişilerin uyumadan önce bu niyetle dua etmesi gerekmektedir. Bu niyetle dua eden kişilere Allah tarafından hayırlı ve güzel rüyalar gösterilmektedir. Kişilerin güzel ve hayırlı bir rüya gördükleri zaman bu rüyalarını sevdikleri birine ya da suya anlatmaları gerekmektedir. Güzel rüya görmek amacı ile Fatiha Suresi, İhlas Suresi, Ayete-l Kürsi okunması gerekmektedir.

İSTENİLEN BİR RÜYANIN GÖRÜLMESİ İÇİN HANGİ DUALARIN OKUNMASI GEREKİR?

Peygamber Efendimiz (SAV) bir kimsenin iyi bir rüya gördüğü zaman bu rüyanın Allah tarafından kendine gösterildiğini bilmesi gerekir, buyurmuştur. Güzel rüya gördükten sonra kulların Allah'a (c.c) şükür etmesi gerekmektedir.

Korkulu, karışık rüyaların sebebi ise şeytandır. Bu gibi rüyalar gören kimselerin şeytanın şerrinden Allah'a sığınması gerekir. Kötü rüya gören kimselerin bu rüyalarını kimselere anlatmaması gerekmektedir. Bunun yanında kişiler hoşlarına giden bir rüya gördükleri zaman uyandıklarında "Elhamdülillah rabbil alemin" demelidir.

Güzel rüya görmek isteyenlerin uykuya dalmadan önce güzel şeyler düşünmesi gerekmektedir. Kişiler, karışık düşünceler ile uyurlarsa kötü ve şeytani rüyalar görürler.

GÜZEL RÜYALAR İÇİN HANGİ DUALARIN OKUNMASI GEREKİR?

Güzel rüyalar görmek için gece uyumadan dua eden kişilerin Allah'ın izni ile hayırlı rüyalar göreceği rivayet edilmektedir. Hz. Muhammet (SAV) güzel rüya gören kişilerin bu rüyaların Allah'tan geldiğini bilmesi ve elhamdülillah demesi gerektiğini söylemiştir.

Güzel rüya gören kişiler bu rüyalarını suya ya da sevdikleri güvendikleri birine anlatmalıdır. Güzel rüya görmek isteyenlerin gece uyumadan önce YA MACİD ism-i şerifini okuması ardından 1 Fatiha suresi, 3 İhlas suresi,1 Ayetel Kürsi okuması gerekmektedir. Saf ve temiz bir kalp ile inanarak bu duaların okunması neticesinde uykuda Allah tarafından kullarına güzel rüyalar gösterilecektir. Kişilerin güzel rüyalar gördükten sonra Allah'a (c.c) şükretmesi gerekmektedir.