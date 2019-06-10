Güzel sanatlar lisesi (GSL) başvuruları nasıl yapılır?

2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran'da sona eriyor. 8. sınıf öğrencileri içinse bu sene farklı bir anlam ifade ediyor. Lise adaylarının büyük bir bölümü LGS'ye girdiler ve güzel bir lisede okumak için sınavda ter döktürler. Bir kısmı ise mesleki liseler için uğraşırken bir kısmı da güzel sanatlar lisesi hayali kuruyor.

On binlerce öğrenci şimdi güzel sanatlar lisesi başvurularının nasıl yapılacağını ve şartlarını araştırıyor.

MEB'DEN DUYURU

Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20 ve 25 inci maddeleri çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek kontenjanlara göre 2018/11 No’lu Genelge hükümlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfını 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler dilekçe ile birlikte öğrenim görmek istediği okul türlerinden sadece birisinin okul müdürlüğüne e-Okul üzerinden başvuruda bulunacaktır. Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi e-Okul üzerinden alınacaktır. Geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitirenler ise dilekçe, bir fotoğraf ve ortaokul başarı puanını da gösteren öğrenim belgesi ile birlikte ilgili okul müdürlüğüne başvuru yapacaklardır.

Başvurular;

1-26 Haziran 2018 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak EK-1 Dilekçe Örneği ile ilgili okul müdürlüklerine yapılacaktır.

Söz konusu Genelge ve eklerine; Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr/mevzuat ve http://ogm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı İçin “Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alacak Okullara Başvuru” konulu 2018/11 No’lu Genelge için TIKLAYINIZ.

Genelge ekleri için TIKLAYINIZ.