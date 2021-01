Hem farklı hem de etkileyici sözler arıyorsanız birbirinden anlamlı güzel sözler 2018...

Güzel sözler 2018

Elimde olsa sesine sarılırdım.

Lanet olsun. Ne muazzam şey seni sevmek!

Kötü bir işin en gizli şahidi vicdandır.

Bütün iyi şeyler güler. Yalvarırım gülmeyi öğrenin.

Hava soğuk, umutlar uzak. Demek ki bugün de içimizi çay ısıtacak.

Avucu kadar yüreği olmayan insanları kürek gibi dili var…

Aşk bir uçurumdan düşmek gibidir, bunun için sevgiliye “yar” denilir.

İnsan, evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar.

2 duble rakıdan sonra herkes herkesi sever, söyle ona beni kahvaltıda sevsin.

İçine attıkların kederindir. İçinden atamadıkların kaderin…

Hepimiz karanlık içerisindeyiz ancak bazılarımız yıldızlara bakmayı akıl edebiliyor.

Düşmanlarını daima ama daima affet… Emin ol ki hiçbir şey onları daha fazla sinirlendiremez.

Kalbindeki sevgiyi her zaman koru… Onsuz bir hayat çiçekler öldüğü zaman güneşsiz bir bahçe gibidir.

Erkekler ve kadınlar arasında arkadaşlık mümkün değildir. Tutku, düşmanlık ve sevgi bağı bulunur ama arkadaşlık asla…

Hiçbir zaman, hiçbir insanın unutamayacağı bir güzellik var. O da bir insanın bir insandan gördüğü yürekten sevgidir.

Aşkın olduğu yerde hayat var. Mahatma Gandhi

Biri seni derinden sevdiğinde sana güç verir, birisini derinden sevmek sana cesaret verir. Lao Tzu

Seni düşündüğüm her seferinde bir çiçeğim olsaydı, sonsuza dek bahçemden geçebilirdim. Alfred Tennyson

En iyi aşk, ruhu uyandıran ve bizi daha fazlasına götüren, kalbimizde bir ateş yakan ve aklımıza huzur getiren türdür. Ve bana verdiğin bu. Seni sonsuza dek seveceğim. Nicholas Sparks

Hepimizde başkalarına katlanacak güç vardır.

Zenginlik, kimsenin senden alamayacağı değerler toplamıdır. Senin bilgin, ahlâkın, özgüvenin, terbiyen, letafetin, tebessümündür.

Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim.

Sadece bedenine değil ruhuna da değer ver ve gönlünü olgunlaştır. Çünkü kişi; bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır.

İnançlar üretme gücüne de sahiptir, yıkma gücüne de.

Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme.

Tam anlamıyla mutlu olmak için gereken tek şey, içinde bulunduğumuz anı, geçmişteki diğer anlarla karşılaştırmaktan vazgeçmektir.

Bilinçli düşünceden geçirmediğim bir şey beni etkilemez.

Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur.

Kişi kendini sevmez, beğenmez, benimsemezse, başkalarını da okşayamaz, şefkat gösteremez.

Karşılığını veremeyecek birine bir iyilik yapmadıkça, mükemmel bir gün yaşamış sayılmazsınız.

Aşk her şeyin başlangıcı, ortası ve sonudur.

Gerçek aşk için asla bir zaman ya da yer yoktur. Sarah Dessen

Aşk rüzgar gibidir, göremezsiniz ama hissedebilirsiniz. Nicholas Sparks

Bir merhaba yeterdi tanışmamıza, yüreğinde aşk kadar cesaret olsaydı.

Aşk davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki!

Salatalığın kabuğunu soymak, onun hıyar olduğu gerçeğini değiştirmez.

Gittiğin yerde boşluk dolduran değil, gittiğin zaman boşluğu doldurulamayan ol.

Bazı anlar vardır unutamazsın. Tekrarını istersin ama pozisyon kaçmıştır.

Yolunu değiştirmeden gittiğin sürece, ne kadar yavaş gittiğinin bir önemi yoktur.

Sen ülkemin yaz geceleri gibisin.

İnsan sevmeye başladı mı, yaşamaya da başlar.

Bir kalbiniz vardı, onu hatırlayınız.

Göğü kucaklayıp getirdim sana, kokla açılırsın.

Ne bir savcı kalırdı ne de bir yasa şu insanoğlu önce kendini yargılasa…

Aşk; kelime değil bir cümledir. Kurmak içinse, özneyle yüklem değil, iki yürek gerekir.

Özür dilerim seni kendime bile anlatamazken başkalarına nasıl tarif ederim.

İnsanlarla uzun süre yaşayamıyorum. Sonsuzluğun payından bana biraz yalnızlık gerek.

Uçurtmalar rüzgâr gücü ile değil o güce karşı koydukları için yükselirler.

Hayata karşı ilk küskünlüğümüz, yanımızda sandığımız kişileri, karşımızda görmemizle başlar.

Seveceksen öylece sev. Ne kusursuz insan ara ne de insan da kusur.

Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar.

Nankör insan her şeyin fiyatını bilen hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.

En ağır işçi benim; gün yirmi dört saat, seni düşünüyorum.

Ya farkıma vardığında, farkın kalmamış olursa?

O kadar güzel unutmuştun ki beni, hatırlatmaya kıyamadım.

Kasımda aşkı bulamadık, kapıyı aralık bıraktık.

Vicdanı tertemizdi, çünkü onu hiç kullanmamıştı.

Yaşamımızın kalitesini, iletişim kaliteniz belirler.

Kişisel güç, harekete geçme yeterliliğine sahip olmaktır.

Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık sevdada boğulur.

Bizi biçimlendiren hayatımızdaki olaylar değil, bu olaylar karşısında geliştirdiğimiz inançlardır.

Gerek yok her sözü, laf ile beyana. Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana.

Ben sende tattım aşkı sevdayı ben sende anladım birini sevip onun olmayı bu bendeki sen hep yaşayacak.

Boğazıma takıldı sevdan. 3 kere sırtıma vur helal de; alışık değilim harama, ondan olacak herhalde.

Başkalarının senin hakkında ne düşündükleri konusunda endişe duyduğun sürece, onlar senin sahibindir.

Kaçınız, çırılçıplak bedenler karşısında yalnızca gözlere baktınız. Sorsalar, güya hepiniz âşıktınız.

Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca âşık olup seni düşündüm.

Kadınlar sevilmek için yaratılmış anlaşılmak için değil…

Gerçek arkadaşlar seni önünde bıçaklar…

Dünya bir sahne ancak oyun çok kötü oynanıyor.

Giden gitmiş, hüznü ayaklandırmak boşuna.

Güneş demişken, ellerini çok seviyorum.

Aşkın her halini gördüm, artık ne hali varsa görsün.

Benim sevdiğim renk senin gözlerinde kaldı.

Gözyaşlarını, çocukların erişmeyeceği bir yere saklayın.

Öyle güzel bakardı ki, sadece beni gördüğünü zannederdim.

Gençliğimi sadaka verdim şu dilenci yıllara.

Sen böyle güzelken bana söz düşmez bakma, şiirler yazdığıma.

Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur.

Ne kadar seversen, o kadar sevilirsin derken kafan mı güzeldi.

Gözler yaşarmadıkça gönüllerde gökkuşağı oluşmaz.

Başkasının önünü aydınlatırken kendi yolumuza da ışık tutarız.

Öyle bir gel demelisin ki, mesafeler anlamını yitirmeli.

Ne demiş şair. Mutluluğu benimle bulan benimdir gerisi misafir.

Tercihleriniz umutlarınızı yansıtsın korkularınızı değil.

Terk etmedi sevdan beni, aç kaldım, susuz kaldım, hayın, karanlıktı gece. Can garip, can suskun, can paramparça… Ve ellerim, kelepçede, tütünsüz uykusuz kaldım, terk etmedi sevdan beni.

Seni soruyorlar. Öldü mü diyeyim yoksa dönecek mi? İkisi de imkânsız değil mi? Çünkü biliyorum asla geri dönmezsin. Ve biliyorsun sen benim için asla ölmezsin.

Bir gün gelir de unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle, saat on ikiyi vurduğu zaman, beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm.

Kelebek misalidir aşk; anlamayana ömrü günlük, anlayana bir ömürlük!

Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaller gerçek olabilir.

Belki hiç bir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de beni yolumdan etmedi!

Gel beraber alalım nefesimizi sevdiğim. Sensiz boğazımdan geçmiyor.

Birçok insan mutluluğu, burnunun üstünde unuttuğu gözlük gibi etrafta arar.

Hayat yolunda çıplak ayakla dolaşma hayal kırıklarım ayağına batabilir.

Benim şiirlerim çay kokar, düşlerim sade sen. Demlikte nefesin, bardakta gamzen…

Gül biraz; bunca keder, bunca gözyaşı dinsin, gül biraz; şu gök kubbe kahkahanı işitsin. Her gidenin ardından koşmaya değmez hayat, gelecekleri bekle, gidecek varsın gitsin.

Aşk; topuklarından etine kadar işlemiş bir nasır gibidir. Ya canın acıya acıya adım atacaksın, ya da canını acıta acıta söküp atacaksın. İki yolda da tek bir gerçek olacak; canın çok ama çok acıyacak.

Yalnızca kültürlü insanlar öğrenmeyi sever cahiller ders vermeyi tercih eder.

Aslında her insan bir romandır ve biraz kahramandır. Gün gelir anlar ki, harcadığı tek şey hayalleri değil, zamandır…

Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, eleştirin; basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin.

Eğer her zaman yaptığını yaparsan, her zaman elde ettiğinin aynısını elde edersin, daha fazlasını değil.

Dünyadaki hiçbir çıkar, verdiğiniz sözü tutmamaya veya kendinize olan saygınızı kaybetmeye değmez.

Kötü bir işin en gizli şahidi vicdandır. (Hz. Ömer Ra.)