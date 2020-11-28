Son zamanlarda sosyal medyada yapılan paylaşımlarda güzel sözler yazmak oldukça moda. Eğer siz de anlamlı güzel sözler arıyorsanız haberimize bir göz atın.

Güzel sözler

Mutluluk bir yüz olsa senin yüzün olur, Sevinç bir el olsa senin ellerin olur, Huzur bir göz olsa senin gözlerin olur. Sonsuzluk bir insan olsa sen olursun sevgilim.

Sen benim her şeyim, dünüm, bugünüm ve geleceğim... Tüm hayallerime ulaşmam için senin ellerine ihtiyacım var. Elimi sımsıkı tut ve bu yolları son nefesimize kadar birlikte aşalım.

Kocaman gülümsüyorum dünyaya, arkasında sen varsın gülücüklerimin. Varsın diye cümlelerim aşk dolu, varsın diye günaydınlarım şenlikli ve varsın diye düşüncelerim gökkuşağı barındırıyor.

O kadar güzel gülüyordu ki, sevmesem ziyan olacaktı.

Hayallerimize tutunsak mesela, yarın sabah gidip nikâh kıysak, ilerleyen zamanlarda burnu sana benzeyen, çenesinin kıvrımını benden alan bir çocuğumuz olsa, sevgisini senden, affetmeyi benden öğrense, bilgiyi senden doğruyu benden alsa hiç fena olmazdı. Çok bir şey istemiyorum sana benzesin yeter, gerisi teferruat.

Zaman geçer aşk buralara da uğrar elbet. Kapım sevgin için sonuna kadar açık, kalbim emrine amade. Seni bir ömür seviyor olacağım.

Sana kendimi anlatmak istesem seni tenha da bulamam. Seni tenhada bulsam ben kendimi bulamam.

Bir gün sabah sabah kapıyı vursam, Kim o dersin uykulu sesinle içerden. Saçların dağınıktır, mahmursundur.

Kim bilir ne güzel görünürsün sevgilim, Bir sabah vakti kapıyı çalsam, Uykudan uyandırsam seni, Ki, daha sisler kalkmamıştır Haliç'ten.

''Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey bu. Önce özlüyor, sonra ağlıyor, akşamları küsüyor, geceleri çok seviyorum" Özdemir Asaf

Özdemir Asaf ''Ben utangaç bir kalbi taşırım geceden. Ben sana aşık olduğumu, ölsem söyleyemem.'' Özdemir Asaf

Özdemir Asaf ''Aşk; bir bakıma sobaya dokunmak gibidir. Bir defa yanarsın, izi kalır. Sonra bir daha dokunmazsın, sadece yanına yaklaşırsın.'' S. Akın

S. Akın ''Öyle bir zamanda gel ki, vazgeçmek mümkün olmasın .'' Orhan Veli Kanık

.'' Orhan Veli Kanık Saç diplerimden tırnak uçlarıma kadar kırgınım sana.

Eğer aşk yalansa acısı neden bu kadar gerçek.

Saçının bir teline dünyalar feda olsun kalbin hep benimle dolu olsun.

Gece uyuyamayan insanların gündüze sığmayan acıları vardır.

Gelse affetmem diyorsun ama adını duyunca gözlerin doluyor be oğlum.

Kırdıysa sessiz kal sessizliğinden kırıldığını anlamıyorsa onsuz kal.

Hiç bir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim…

Sana şiir yazmak ne haddime. Varlığın şiir zaten…

Çek bakışlarını gözlerimden, aşk bu şeytan doldurur.

Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık sevdada boğulur…

Aynı şehirde sen varsın, ben varım, biz yokuz. Ne acı dimi…

Sen hep gülümse ki yüreğinin güzelliği gülüşlerinde canlansın

Sorgulanmayan hayat yaşamaya deǧmez.

Düşmanınızın neden korktuğunu anlamak için, sizi ne ile korkuttuğuna bakın.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine. -Nazım Hikmet

Dünyayı kara gören insan, herkesi kendisi kadar kötü sanır ve bunun için herkesten nefret eder. -Bernard Shaw

İnançlar hakikat düşmanı olarak yalanlardan daha tehlikelidir. -Nietzsche

İnsanların en çok inandıkları şeyler, en az anladıklarıdır. -Montaigne

İyi bir savaş, kötü bir barış hiç olmamıştır. -Benjamin Franklin

Yaşadığın dünyaya bak; Yüce Tanrı, hangi eserini sevginin kucağında büyütmemiş? Neden okşamak ve kucaklamakla gidilecek yere, tekme ve tokatla erişmeyi tercih edesin? -Mevlana

Umuda bin kurşun sıksa da ölüm, unutma umuda kurşun işlemez gülüm. -Nazım Hikmet

İyiye giden yol, çok güç görünüyorsa da bulunabilecek bir yoldur. -Spinoza

Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar. -Lev Tolstoy

Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın.

Karanlığa küfretmektense, bir küçük ışık yakın, daha iyi edersiniz. -Andre Gide

Aşk, bir orduya meydan okurken, bir kişiye esir düşmektir.

"Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur" -Yunus Emre



