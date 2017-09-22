Güzel yemek isimleri kilo aldırıyor!



3'TE 1'İ SEBZE YEMEĞİ TERCİH ETTİ

İlginç gerçekgıda psikolojisi üzerine yapılan araştırmada ortaya çıktı., araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:“Sebzelerin sağlıklı olduğunu vurgulamak iyi bir fikir gibi görünse de bu aslında ters tepkiye neden olabilir. Stanford’da yapılan deneyde, bir kısım yemekler olduğundan daha lezzetli gösteren isimlerle etiketlendi.Diğerleri ‘az yağlı, düşük miktarda sodyum içerir, şekersiz’ gibi etiketlerle etiketlendi. Yemeklere verilen isimlerin hepsi doğruydu; sadece katılımcılar, aynı yemeklerin farklı isimlerle etiketlendiğini bilmiyordu.İnsanların sağlıklı etiketlerle işaretlenen bu yiyecekleri pek yemek istemediği gözlendi. Araştırmalar, insanların sağlıklı yiyecekleri daha az lezzetli olarak düşünme eğiliminde olduklarını gösterdi.Katılımcılar süslü isimlerle etiketlenmiş yemeklerden ise büyük porsiyonlarla almayı tercih etti.46 gün süren deneye katılanların üçte biri (yaklaşık 28 bin kişi) deney süresi boyunca sebze yemekleri yemeği seçti. Üzerinde süslü isimlerin yazılı olduğu etiketleri seçen insan sayısı, sade ve düz isimleri seçenlerden daha fazlaydı.”