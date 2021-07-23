Magazin Güzeller geçidi! Plajda hasret giderdiler

Güzeller geçidi! Plajda hasret giderdiler

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Güzeller geçidi! Plajda hasret giderdiler

Ablası Katre Türkay ile Bodrum'da tatil yapan güzel oyuncu Tuvana Türkay, güzelliği ve kusursuz fiziğiyle plajın yıldızıydı. Umut ÜNVER / POSTA

23 Temmuz 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Tuvana Türkay, Kurban Bayramı’nı Bodrum’da geçirenler arasında. Ablası Katre Türkay ile tatilde. Önceki gün Yalıkavak’ta yeni açılan Mgallery Otel’in plajındaydılar. İlerleyen saatlerde ikiliye 2017 Best Model Turkey birincisi, oyuncu Aslıhan Karalar da katıldı. İskele güzeller geçidine sahne oldu. Tuvana ev yapımı özel karışım güneş kremini kullandı. Ablasına da verdi.

YARIM SAAT YÜZDÜLER

Tuvana Türkay plajda gördüğü bir köpeği kucağına alıp gezdirdikten sonra Aslıhan Karalar ile denize girdi. Dans ederek kendini serin sulara bıraktı. Yarım saat kadar hem yüzüp hem de sohbet ettiler. Ardından da şezlonglarına uzanıp güneşlendiler. Şen şakrak kahkahaları ile plaja neşe saçtılar.

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