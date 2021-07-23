Güzeller geçidi! Plajda hasret giderdiler

Tuvana Türkay, Kurban Bayramı’nı Bodrum’da geçirenler arasında. Ablası Katre Türkay ile tatilde. Önceki gün Yalıkavak’ta yeni açılan Mgallery Otel’in plajındaydılar. İlerleyen saatlerde ikiliye 2017 Best Model Turkey birincisi, oyuncu Aslıhan Karalar da katıldı. İskele güzeller geçidine sahne oldu. Tuvana ev yapımı özel karışım güneş kremini kullandı. Ablasına da verdi.

YARIM SAAT YÜZDÜLER

Tuvana Türkay plajda gördüğü bir köpeği kucağına alıp gezdirdikten sonra Aslıhan Karalar ile denize girdi. Dans ederek kendini serin sulara bıraktı. Yarım saat kadar hem yüzüp hem de sohbet ettiler. Ardından da şezlonglarına uzanıp güneşlendiler. Şen şakrak kahkahaları ile plaja neşe saçtılar.