Güzelliğin sınır tanımayan gücü

Sephora, kalıpları yıkan güzellik vizyonunu anlatmak üzere harekete geçti. Marka, yeni global kampanyasında vurguladığı “The Unlimited Power of Beauty” motto’sunda “Kendi güzelliğinizin gücünü keşfedin ve ona kucak açın!” diyor. Yeni kampanya filminde Sephora, güzellik olgusunun, bir standarda, bedene veya filtreye ihtiyacı olmadan, gücümüzü ve özgüvenimizi ortaya koyan bir araç olduğunun altını çiziyor. Sephora, güzelliğin sınır tanımayan gücüne herkesin sahip olduğunu ve herkesin özgürce kendi güzellik tanımını ortaya koyabileceğine inanıyor. Dünyada ne kadar insan varsa o kadar farklı güzellik tanımı olduğu ilkesini savunan marka bunun yanı sıra sadece bir kadının bile tüm bu farklı güzellik tanımlarını isterse tek bir günde veya koca bir hayat içinde deneyimleyerek, içindeki sınır tanımayan gücü kutlaması gerektiğinin de mesajını veriyor.

Sephora’nın Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi Mağazacılık ve İmajdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lisa Attia yeni kampanya filmi hakkında “Güzelliğin Sınırsız Gücü, insanların kalbine dokunuyor çünkü onlara güzelliğin gücünün herkesin iç dünyasında neler yaratabileceğini gösteriyor. Ayrıca bu kampanya aslında Sephora’nın tüm çalışanlarına ilham da veriyor. Kendilerini satış ve performansın çizdiği sınırı aşarak konumlandıran bir topluluğun üyesi olduklarını hissediyorlar. Hepimiz bu güce sahibiz. Güzellik sektöründeki çeşitliliği yüceltmek, markamızın DNA’sında var” dedi.

Güzellik olgularının değiştiğine atıfta bulunan kampanya filmi, izleyenlerin kendilerini hikayenin içinde görmesini ve güzellik potansiyellerini keşfetmesini de sağlıyor.Kendini sevme ve kimliğini ortaya koyma gücünden ilham alan film, standartların dışında olan kareler ile tutkunlarını ekrana adeta bağlıyor.

Güzelliğin, kişinin kendini deneyimleme ve tanımlama gücüne ve hakkına sahip olduğu bir oyun alanı olduğunan inanan Sephora, güzelliğin pek çok farklı yönünü keşfedebileceği sınırsız bir evren olarak görüyor.

Adweek tarafından 2019’da “Yılın Uluslararası Ajansı seçilen” BETC tarafından hazırlanan ve ünlü fotoğraf sanatçısı Jonas Lindstroem’ün yönetmenliğini üstlendiği filmde, her güzellik keşfinin beraberinde getirdiği samimiyet hissi ve duygular, bu anların hayatın farklı aşamalarındaki kişisel değişim ve gelişim anları olarak ifade edilmesini sağlıyor. Ayna karşısında kendi kendine tekrarlanan sözleri içeren portrelerin her birinin güzellikle ilgili farklı bakış açılarını da yansıtmaktan çekinmiyor.

Filmde birbirinden farklı karaktere yaşa ve tarz sahip kadınların kendi özlerine doğru yaşadıkları güzellik felsefesi işleniyor.Kadınların hayatı boyunca sürdürdüğü ilişkiler, güçlü hissettikleri anları olduğu kadar kendindilerinden emin olmadıkları gerçek anlarda ekrana samimi bir şekilde yansıtılıyor. Her güzellik keşfinin beraberinde getirdiği yaşanan duygular bu anların hayatın farklı aşamalarındaki kişisel değişim ve gelişim anları olarak ifade edilmesini sağlıyor. Özgün reklam filminin fonuna ise Kelsey Lu’nun duygu yüklü ikonik parçası “I’m not In Love” şarkısı eşlik ediyor.

İngiliz fotoğrafçı Nadine Ijewere’nin objektifinden çıkan kampanyada kullanılan görseller, bir yandan parfüm, makyaj, cilt bakımı gibi farklı ürün gruplarını anlatıken bir yandan da markanın mesajını ön plana çıkarıyor. Her biri yaş, cinsiyet, fiziksel görünüş veya tarzdan bağımsız olarak güzelliğin zenginliğinin hikayesini anlatan eşsiz ve güçlü kadınları yansıtıyor.

Dünyanın 34 ülkesinde bulunan 2500’den fazla mağazası ile Sephora, Türkiye’de 43 mağaza ve online mağazası sephora.com.tr ile faaliyetini sürdürmektedir. Global bir marka olan Sephora’nın kampanya filmi, hem Avrupa ve hem de Orta Doğu ülkelerinde aynı anda yayına girecek.