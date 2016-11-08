Güzelliğinize avokado katın!
Avokado müthiş bir meyve... Makarna sosu yapılıyor, keklere, pastalara katılıyor. Yemek olarak tüketilmesinin yanı sıra antioksidan, C vitamini, E vitamini ve nemlendirici yağları ile saç ve ciltte harikalar yaratıyor. İşte güzellik rutininize ekleyebileceğiniz 4 avokado tavsiyesi
YÜZ VE VÜCUT MASKESİ
Püre haline getirilmiş yarım avokadoyu alıp yüz ve göğüs bölgenize sürerek 15 dakika bekleyin. Bu maskeyi her hafta tekrarlarsanız, cildinizdeki ışıltıyı siz de fark edeceksiniz!
SAÇ MASKESİ
Yine püre haline getirdiğiniz yarım avokado alın ve içine yarım limon suyu ve birkaç damla zeytin yağı ilave edin. Saçınıza karışımı sürün ve sıcak bir havlu ile başınızı sarıp 20 dakika bekleyin. Haftada bir yapacağınız bu maske ile saçlarınız ışıl ışıl olacak...
GÖZ ÇEVRESİ BAKIMI
İçindeki C vitamini göz serumlarının temel bileşenlerinden biridir. Böylece dilim halinde kestiğiniz soğuk avokadoyu gözlerinize yerleştirin. 15 dakika sonra canlandırıcı ve göz morluklarını azaltıcı etkisini kendiniz deneyimleyeceksiniz!
EL MASKESİ
Püre haline getirdiğiniz yarım avokadoyu bir kapta iki çay kaşığı deniz tuzuyla karıştırın. Karışımı elinize sürün ve ellerinizi 3 dakika boyunca nazikçe ovalayın. Bu ovma işlemi anında ölü deriyi ortadan kaldırır ve ellerinizi nemlendirir.