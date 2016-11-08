Güzelliğinize avokado katın!

YÜZ VE VÜCUT MASKESİ



SAÇ MASKESİ



GÖZ ÇEVRESİ BAKIMI

EL MASKESİ

Püre haline getirilmiş yarım avokadoyu alıp yüz ve göğüs bölgenize sürerek 15 dakika bekleyin. Bu maskeyi her hafta tekrarlarsanız, cildinizdeki ışıltıyı siz de fark edeceksiniz!Yine püre haline getirdiğiniz yarım avokado alın ve içine yarım limon suyu ve birkaç damla zeytin yağı ilave edin. Saçınıza karışımı sürün ve sıcak bir havlu ile başınızı sarıp 20 dakika bekleyin. Haftada bir yapacağınız bu maske ile saçlarınız ışıl ışıl olacak...İçindeki C vitamini göz serumlarının temel bileşenlerinden biridir. Böylece dilim halinde kestiğiniz soğuk avokadoyu gözlerinize yerleştirin. 15 dakika sonra canlandırıcı ve göz morluklarını azaltıcı etkisini kendiniz deneyimleyeceksiniz!Püre haline getirdiğiniz yarım avokadoyu bir kapta iki çay kaşığı deniz tuzuyla karıştırın. Karışımı elinize sürün ve ellerinizi 3 dakika boyunca nazikçe ovalayın. Bu ovma işlemi anında ölü deriyi ortadan kaldırır ve ellerinizi nemlendirir.