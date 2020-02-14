Güzelliğinizle oynatmayın

Kozmetik sektörü dünyada 460 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. 2018’de Türkiye’de bu pazarın büyüklüğü 12 milyar TL'ydi. 2020’de ise 15 milyar TL’yi aşması bekleniyor. Yıllık artış yüzde 20’lere çıkıyor. En çok cilt bakımı ve yaşlanma karşıtı ürünlere harcama yapılıyor. Güzelleşme sevdası kozmetikle bitmiyor. Bugün artık özel hastanelerde ameliyathanelerin yarısı estetik ameliyatlarla meşgulken, sadece estetik ameliyat yapılan hastaneler bile var. Botoks, dolgu gibi işlemleri kapsayan medikal estetik de oldukça revaçta.

Mutlu sonla bitmiyor

Peki yapılan bu işlemler her zaman mutlu sonla mı bitiyor? Elbette hayır. Çoğu insan bu yolculuğun sonunda hayallerine kavuşurken, bazı kişilerin hayalleri yıkılıyor. Güzelleşeceğim diyerek yola çıkıp başına gelmedik kalmayan kişilerle her geçen gün daha çok karşılaştıklarını belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Kerem, hastalar tarafından yapılan hataları sıraladı.

İşte 5 maddede dikkat edilmesi gerekenler...

1- Doktor seçiminde aldanmak

Muayenede hekimin diplomasını sorun. Plastik cerrahi plastik cerrahların işidir. Başka branş hekimleri bu pastadan pay kapabilmek için ‘yüz plastik cerrahisi uzmanı, göz plastik cerrahisi uzmanı, meme cerrahisi uzmanı, ağız yüz çene cerrahisi uzmanı, medikal estetik uzmanı’ gibi uydurma isimlerle hastaların kafasını karıştırıyor. Gerçek plastik cerrahların diplomasında ‘Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı’ yazmalı.

2-Sosyal medya reklamları

Sosyal medya mecralarındaki popülerlik bir hekimin iyi bir hekim olduğu anlamına gelmez. Önce-sonra fotoğrafları her zaman aldatıcıdır, hastaların fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması hem etik hem de yasal olarak uygunsuzdur. Önce-sonra fotoğrafları görmeyi elbette isteyeceksiniz ancak bunlar hekimle yapacağınız özel görüşmede görülebilir.

3-Olası riskleri öğrenin

Bilimsel bir plastik cerrah taleplerinizi dinledikten sonra olası riskleri, yapılabilecek ve yapılamayacakları anlatır. İşi ticarete dökmüş bir hekim ise aşırı güleryüzlü, aşırı şakacı, her şey mümkünmüş gibi tavırlarla sizi etkiler. Yapılacak operasyonu küçümser, çok basitmiş gibi anlatır. Siz de otomatik olarak ‘bu olmaz’ diyen kişiyi değil ‘bu olur’ diyen kişiyi seçersiniz. Bu seçimi yapmadan önce bir kere daha düşünün. Tereddütte iseniz üçüncü bir fikir alın.

4-Estetik koçuna dikkat

Günümüzde herkes birbirine estetik tavsiyesi veriyor. Sizi bir estetik merkezine veya bir doktora çekmeye çalışan kişiler olabiliyor. Bu kişiler, estetik merkezi ya da doktorla maddi ilişkiler içerisinde olup sizin samimiyetinizi paraya çeviriyor olabilirler. Hatta bu kişiler hiçbir bilimsel altyapısı olmadığı halde sadece güzelliklerine dayanarak kendilerini ‘estetik danışmanı’, ‘estetik koçu’ gibi isimlerle lanse ederler. Bu kişilere karşı uyanık olun.

5-Düşük ücrete kanmayın

Estetik cerrahide hayaller hep büyüktür. Eğer bütçeniz hayallerinizle örtüşmüyor ise bu hayalleri imkanlarınızın elverdiği zamanlara ertelemek daha doğru olur. Bazı işler belli maliyetlerin altına inemez. Eğer iniyorsa kullanılan üründe, uygulanan merkezde, hijyenik koşullarda ya da uygulayıcının konuya hakimiyetinde bir sıkıntı vardır.

Kozmetik merdiven altı ürün

Estetik cerrahi dışında doğru ürünleri tercih etmenin de önemi giderek artıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 2019’da denetlenen 1328 komzetik ürünün 801’i denetlemeye aykırı bulundu. Uzmanlar, içeriği bilinmeyen ürünlerin, cildi tahriş edip egzama gibi birçok deri hastalığına neden olabileceğini belirterek, “Piyasada 200 TL’ye satılan bir ürünün 20 TL’ye satılması olası değil. Tüketiciler fiyata dikkat etmeli. Ayrıca adı duyulmamış, üreticisi belli olmayan kozmetik malzemelerden de uzak durulmalı” diyor.

HÜLYA ÇAYLAK