Güzellik alışverişinde uzmanlaşma vakti

Vesta, ticarette önemli rol oynadığı kadar bireysel olarak alışveriş eğilimlerimizi de gösterir. Vesta, ayrıca nelere kendimizi adadığımızı, kendimize nasıl alan yarattığımızı da ortaya koyar. 20 Eylül’e kadar Terazi burcunda seyahat edecek olan bu asteroit, kendimize estetik alanlar yaratmak isteyeceğimizi ve güzelleşme arzumuzun yükseleceğini işaret ediyor ve bu arzular için harcama yapma dürtülerimiz de şüphesiz artacak. Aslan’daki Güneş ise “kendini ihtişamlı şekilde göster” diyecek adeta.

22 Temmuz Perşembe günü Venüs Başak burcuna geçiş yapıyor. Başak deyince akla hemen titizlik, detaycılık, mükemmelliyetçilik gelir. Güzellik ve estetik konularında Başak etkilerini alacağımız bir döneme giriyoruz. Vesta ile birleştirirsek, ilgili alanlarda yapacağımız alışverişlerde detaycı olacağımız ortada... Başak bilgi toplamayı sever, öğrendikçe mükemmelleşeceğine inanır. Dolayısıyla bu dönem güzellik konularında bilgi toplamak, bakım ürünleri hakkında bilgilenmek, bilinçli alışveriş yapmak önemli olacak.

Güzellik Alışverişi İçin Öneriler

*Alışveriş öncesi evdeki ürünleri gözden geçirin. Miatlarını kontrol edin. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerden kurtulun.

*İhtiyaçlarınızın bir listesini yapın. Listede öncelik sıralaması da olsun. Bütçenizi en öncelikli ihtiyaçlara göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bazı ürünleri evde kendiniz de doğal malzemelerden hazırlayabilirsiniz, internette sayısız reçete var, inceleyin, deneyin.

*Alışveriş yaparken ürün etiketlerini okuyun. İçeriklere göz atın. Öncesinde temel içeriklerle ilgili bilgi toplamanız da faydalı olur.

*Cilt tipi ve cilt durumunuzu doğru şekilde öğrenin. Cilt uzmanlarına danışmak en güvenli yoldur. Özetle: Cilt tipi yağ salgısına göre belirlenir. Yağ salgısı düşük ise cilt kuru, dengeli ise cilt normal, T bölgesi diye adlandırılan alın–burun–çene hattında fazla; yanaklarda eksikse cilt karma, yağ salgısı fazla ise cilt yağlıdır. Cilt durumu ise cildin dönemsel halini gösterir. Sivilce–akne, leke, nemsizlik, kırışıklık, sarkma, donuk ve matlık, hassasiyet, vb unsurlar cilt durumunu gösterir. Sonuç olarak cildim yağlı diye düşünmek yetmez, cildim yağlı, nemsiz ve hassas diye detaylandırmak ürün seçimini daha başarılı kılar.

*Her zaman pahalı ürün en doğru ürün demek değildir. Bütçenize uygun, içeriği kaliteli ürünler de seçebilirsiniz. Bazen pahalı ve ekonomik iki ürünün içeriği çok benzer olabilir. İçerik incelemek bunu fark etmenizi sağlar. Tabi içerik miktarlarını da unutmamak gerek, pahalı bir üründeki temel etken madde yüzdesini öğrenip daha uygun ürünle kıyas yapabilirsiniz.

Doğru alışverişi yaptınız, sıra düzenli kullanmaya geldi. Ne yazık ki ülkemizde sıkça karşılaştığımız sorun, ürünlerin düzenli kullanılmaması… Yıllarca aynı kremi sürmeye çalışan kişilerle de karşılaşıyoruz. Öncelikle ürünün açıldıktan sonra ne kadar dayandığını etiketten öğrenmek gerek. “6M” gibi ibareler görürüz, 6 months yani 6 ay demek. Genelde 3, 6, 12, 18, 24 aylık açıldıktan sonra miatlar vardır. Ürünü açtığımız tarihi kontrol etmek bu süreç takibini kolaylaştıracaktır. Ayrıca düzenli kullanım ürünün etkisini arttırır. İlk günler gözle görülür sonuç olmasa bile kullanmaya devam ettikçe etki görmeye başlarız. Başak burcundaki Venüs, kür şeklinde düzenli uygulama yapmamızı da destekliyor, bu dönemi kaçırmayalım. Uygulanan kürler, alışkanlık haline kolayca dönüşebilir. Yeter ki başlayalım!

Sağlık ve güzellik dilerim.

Sevgilerimle

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.