Güzellik anlayışınız değişecek!

Yüksek enerjili Satürn-Uranüs karesi ani değişim rüzgarları estirir. Beklenmeyen değişiklikler stres yaratabilir, önceden planlı ve istenen değişimleri yapmak da zorlaşabilir. Sonuç ise gerginlik olabilir. Oysa fırsat anahtarı karşımızdadır aslında. Beklenmedik değişimler karşısında esnek ve sabırlı kalabilirsek, direnmezsek hayat bizi çok farklı ve olumlu noktalara taşıyabilir.

İşin İçinde Güzellik Var!

Bu açıyı kısaca tanıdıktan sonra etkilerine güzellik dünyasından bakalım. Satürn yöneticisi olduğu Kova burcunda, Uranüs ise güzellik gezegeni Venüs tarafından yönetilen Boğa burcunda bu önemli açıya doğru ilerliyor. İşin içinde güzellik olmalı…

2020 yılında pandemi nedeniyle sağlık en önemli sektör haline geldi. Güzellik dünyasına bakışımız da değişti. Ama esas değişim bu yıl olacak. Geçen yıl başlayan zorunlu farkındalık bu yıl yerini bilinçli tercihlere bırakıyor.

Hijyende Lüks ve Konfor

2020 hijyen yılıydı. Yıpratıcı dezenfektanlar ve sabunlar başroldeydi. Bu yıl ise yumuşatıcı, nemlendirici, güzel kokulu hijyen ürünleri sahnede olacak. Lüks kıyafet kombinlerinden sonra, hoş kokulu dezenfektan ve bakım kremi ikilisinden oluşan konforlu hijyen kombinleri ile karşılaşabiliriz.

Skinimalizm

Cilt minimalizmi anlamına gelen bu akım, cildinizin sağlıklı görünmesini sağlamak için en az sayıda ürün kullanmanın doğru olduğunu vurguluyor. Doğal güzelliğin yeni trendi minimal veya makyajsız görünümü savunuyor. 2021 yılının en önemli trendi olan Skinimalizm, Satürn Uranüs karesi ile tetiklenecek ve karşımıza daha çok çıkacak.

Kalıcı Makyaj

Maskeye bulaşmayan makyaj ürünleri, yüzü yıkayınca çıkmayan makyaj her geçen gün daha çok tercih edilecek. Doğal ve ideal görünümü destekleyen kalıcı makyaj uygulamaları yapan merkezlerin sayısı da artacak.

Antibakteriyel Saç Ürünleri

Saçımıza ne kadar sık dokunduğumuzu düşünürsek, pandemi döneminde saçta hijyen çok önemli aslında. Saç bakım markaları bunu göz önünde bulunduruyor ve yepyeni formüller geliştiriyor. Hijyenik saç bakım ürünleri 2021’in gözdesi olabilir.

Doğa Dostu Bakım Ürünleri

Değişim gezegeni Uranüs, doğa dostu Boğa burcunda, kolektif bilinci gösteren Kova burcundaki Satürn ile tetikleyici kare açıda… Her alanda doğa dostu ürünlere ilgi artacak, özellikle güzellik sektöründe bunu yoğun şekilde hissedeceğiz. Hayvanlar üzerinde test edilmeyen ürünler ve hammaddeler, geri dönüşümlü ambalajlar, çevre koruma konusunda sosyal sorumluk bilincine sahip markalar tüketicinin favorisi olacak.

Değişimi güzellikle karşılayacağınız günler dilerim!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.