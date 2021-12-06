Güzellik gezegenine can simidi gerek

Sınır dışı hareket, astronomik bir terimdir. Bir gezegen, göksel ekvatordan Güneş’in maksimum deklinasyonu olan 23°27’ uzaklığı aşarsa sınır dışına taşmış olarak nitelendirilir. Astrolojiye göre sınır dışına taşmış gezegenler garip, sıra dışı ve abartılı eğilimler gösterebilir. İki aydır sınır dışına taşmış olan Venüs, bu yoğun ve dengesiz enerji yüzünden oldukça yorulmuş olsa gerek.

Retro hareket de astronomiktir, gezegenin yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında geri gidiyor gibi görünmesidir. Astrolojik açıdan değerlendirirsek retro dönemleri gezegenlerin olumsuz yönlerini ortaya çıkarttıkları problemli zaman dilimleridir. Retro başlamadan bir süre önce gölge tabir edilen zorlu süreç başlar. İşte 17 Kasım’da Venüs retro öncesi gölge döneme giriş yaptı.

Yaklaşık yılda bir kez deneyimlenen Venüs-Plüton kavuşumu da bu hafta gerçekleşecek, bu buluşma yoğun dönüşüm enerjisi ile stresi tetikliyor.

O halde Venüs’ün dinlenmeye, onarılmaya, beslenmeye, kısacası desteğe ihtiyacı var. Venüs bu zorlu döneminde Oğlak burcunda ilerliyor. Medikal astrolojide Oğlak, cildi, saçları, tırnakları ve iskelet sistemini yönetir. İlgili bölgelere bu dönem ekstra özen göstermemiz gerek.

Neler yapalım?

*Cildi canlandıran, yorgun görünümü gideren bakım serumları, kremler ve maskeler imdadımıza yetişebilir.

*Göz çevresi yorgunluğu ve stresi saklayamaz. Gözaltı morlukları, torbalar, kazayağı kırışıklıkları hızla belirebilir. Öncelikle iyi uyumak bu bölgenin çabuk onarılmasına yardımcı olur. Kan dolaşımını hızlandıran bakım ürünleri, tampon hareketlerle masaj yaparak göz çevresine uygulanırsa gözle görülür etkiyi kısa sürede alabilirsiniz.

*Saçlara enerji veren şampuanları ve bakım maskelerini tercih edebiliriz.

*Tırnaklar da stresten çok etkilenir. Sürekli oje sürüyorsanız, arada birkaç gün tırnakları dinlendirmek çok iyi gelebilir. Yoğun besleyici yağlarla tırnaklara ve diplerine masaj yapmak da faydalı olacaktır.

*İskelet sistemi için takviye edici gıdalara başvurabiliriz. Kalsiyum, omega3, kolajen takviyeleri iyi gelebilir. (Takviye edici gıdaları almadan önce mutlaka hekime/eczacınıza danışınız.)

*Cildi, saçları, tırnakları yoran sert işlemlerden bu dönem kaçınalım.

*Kemikler ve kaslarımızı da zorlayacak ağır egzersizler için de iyi bir zaman değil…

Stressiz aşk gençleştirir

Venüs zorlanırken sadece güzellik değil, ilişkiler de çok etkilenir. İlişkilerdeki stres de hormonal dengeyi bozarak bizi hızlı yaşlandırır. Bu dönem zorlu ilişkilerin içinde olmak Venüs’ü dolayısıyla sizi her zamankinden çok yorabilir. Oysa yaşam enerjinizi yükselten, keyifli, dengeli, verimli ilişkiler harika bir antiaging bakım haline gelebilir ve hızla gençleşebilirsiniz.

Sevgiyle kalın, Venüs’ünüze iyi bakın!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.