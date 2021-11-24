Güzellik Kraliçesi adaylarına sahtekarlık uyarısı!

Fransa’nın yeni güzellik kraliçesi gelecek ay düzenlenecek yarışma ile belli olacak. Halk oylaması da yarışmada belirleyici oluyor. Ancak oy verecekleri adayların Instagram’daki sayfalarını inceleyenler, yarışma kataloğu ile arada büyük farklar olduğunu söylüyor. 29 adayın neredeyse tamamının, Instagram paylaşımlarında photoshop veya filtre uyguladığı belirlendi. Adayların internetteki görüntülerinin yanıltıcı olduğunu söyleyen halk, yarışmaya tepki gösterdi.

PHOTOSHOP UYARISI

Bunun üzerine yarışma organizatörleri adaylara, final gününe kadar filtre ve photoshop kullanmamalarını söyledi. Adayları ‘sahtekarlıkla’ suçlayan izleyicilerin oylamaya katılımının düşmesinden korkuluyor. İlgiyi canlı tutmak için adaylar final gününe kadar en doğal hallerini paylaşacak. Bazı kullanıcılar, adayların fotoğraflarına “Doğal halleriniz düzenlenmiş fotoğraflardan daha güzel. Bu durum son bulmalı” yorumları bıraktı. 11 Aralık’taki finali yedi milyonun izlemesi bekleniyor.