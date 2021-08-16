Güzellik kraliçesi sarayında

Yeni haftaya estetik bir transit ile başlıyoruz. 16 Ağustos Pazartesi günü güzellik gezegeni Venüs, yöneticisi olduğu Terazi burcundaki seyahatine başlıyor. Terazi burcu deyince akla şu anahtar kelimeler gelir: güzellik, estetik, denge, sanat, ilişkiler, aşk, sevgi, uyum, adalet... Bu burçta çok güçlü olan Venüs, Terazi’de ilerlerken bu kavramları yaşamımızda öncelikli hale getirir. Güzellik kraliçesi sarayına gelmiştir, istekleri önceliktir. Kendimizi, çevremizi, ilişkilerimizi güzelleştirmek, dengeyi sağlamak ve hayatımızın her alanını uyumlu kılmak isteriz.

Güzelleşme Vakti

Venüs Terazi’deyken güzellik ve estetik bakımlar için ideal zamanlardayız. Cildi dengeleyen, rahatlatan, yatıştıran bakım ürünleri favorimiz olacak. Hoş kokulu ürünlere ve parfümlere de ilgimiz artacak. Aromaterapi bakımları için de harika bir dönem! Uçucu yağlarla güzellik ve sağlık kürleri uygulayabilir, hem vücudumuzu hem zihnimizi rahatlatabiliriz.

Doğru Nefes Gençleştirir

Terazi hava elementidir. Hava yaşamın nefesidir. Doğru nefes almak beden–zihin–ruh üçlüsü için büyük önem taşır. Çoğunlukla yanlış nefes alırız. Hızlı ve stresli hayatta her şeyi çabuk yapma eğilimindeyiz, sık nefes alır, ciğerlerin sadece üst kısmını doldurarak soluruz. Oysa doğru solunum kan basıncını dengeler, stresle başa çıkmayı kolaylaştırır, uyku kalitesini arttırır, sindirimi rahatlatır, yağ yakımını hızlandırır, sonuç olarak gençleştirici pek çok etki sunar. Venüs Terazi’deyken doğru nefes almayı öğrenmek ve nefesle gençleşmek, güzelleşmek için çok uygun bir zamandayız.

Aşk Gençleştirir

Venüs Terazi ilişki ve aşk ister. Aşık olduğumuzda oksitosin hormonu salgılarız. Yapılan bilimsel çalışmalara göre bu hormonun yaşlılık karşıtı etkileri bulunuyor. Cildi ve vücudu onarıyor, yaşlanma belirtilerini engellemeye destek oluyor, yağ yakımını hızlandırarak vücut şeklinin korunmasına yardımcı oluyor. O halde genç kalmak için bir tutam aşk ekleyebiliriz yaşamımıza…

Havada Romantizm Kokusu Var

Ilımlı, naif ve romantik Terazi, yöneticisi Venüs’ü ağırlıyor. Bu dönem hiç olmadığımız kadar romantik hissedebiliriz. Bu hissiyat kıyafet seçimimizden tutun da saç şeklimize, kozmetik ürünlerimize kadar etki edebilir. Pastel tonlar, çiçekli desenler, nostaljik romantik kıyafetler, pembe rujlar, çiçeksi kokular, saç örgüsü, saç bantlarını daha sık görebiliriz. Aşk oksitosin salgılatır demiştik, oksitosin de özelliklerde erkeklerde romantizmi arttırıyor, sadakati ve tek eşliliğe eğilimi de destekliyor. Her ne kadar Venüs Terazi’nin flörtöz ve çapkın bir tarafı olsa da aşk ve romantizm ağır basacaktır.

Şekere Dikkat!

Medikal Astrolojide diyabet Venüs ile ilişkilendirilir. Venüs’ün Terazi burcundaki keyifli yolculuğunda bize keyif veren şekerli gıdalara karşı ilgimiz artabilir. Ancak şeker en güçlü yaşlandırıcı ajanların başında gelir. Antiaging yaşam şekli şekersiz beslenmeyi gerektirir. Bu nedenle özellikle bu dönem şeker tüketimine dikkat edelim. Şekersiz ama şeker yerine geçebilen sağlıklı atıştırmalıkları tercih edelim. Bir tarif benden: muzu dilimleyip buzlukta dondurun, çıkartıp üzerine kakao serpin ve afiyetle tüketin.

Yaşamınızdan güzellik ve keyif eksik olmasın!

Sevgilerimle

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.