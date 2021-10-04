Güzellik Kremimizin Adı: Terazi Yeniayı

Terazi burcu estetiğe çok önem verir. Güzel görünmek, güzel insanlarla birlikte olmak ister. Bulunduğu ortamın da hoş görünmesi, zevkine hitap etmesi Terazi’yi herkesten çok mutlu eder.

Bu burçtaki yeniay, estetik, denge, huzur temalarını ön plana çıkaracak. Odak noktamızda güzellik, sevgi, ilişkiler, görsellik, sanat yer alacak.

Yine Yeni Yeniden

Yeniay, Ay ve Güneş’in bir araya geldiği, yeni döngüyü başlattığı evredir. Yeniay, yeni alışkanlıklara başlamak için ideal bir zamandır. Bu hafta yeniayı takip eden günlerde yeni bakım kürlerine başlayabiliriz. Ancak yeniay, şaşırtmayı seven Uranüs gezegeni ile zorlu etkileri olan 150 derecelik açı yaparken meydana gelecek. Bu nedenle yeni ürüne ve uygulamaya başlayacaksak eğer, bunlar hakkında detaylı bilgi almalı ve uzman görüşlerinden faydalanmalıyız. Beklenmedik sonuçlar yaşamamak için hiç bilgi sahibi olmadığımız sıra dışı ürün ve bakımlardan uzak durmakta fayda var.

Yeniay’dan Dolunay’a kadar, yani Ay büyürken cildimizi, vücudumuzu, saçlarımızı ve tırnaklarımızı yenilemek ve beslemek için ideal dönemde oluruz. Kullandığımız bakım ürünlerinin, takviye edici gıdaların vücut tarafından emilimi yüksek olur. Dolayısıyla gözle görülür etkileri daha hızlı alabiliriz.

Yeni Döngüye Hazırlık Şart!

Yeniay’dan maksimum düzeyde fayda görebilmek için öncesinde bedenimizi ve zihnimizi yeni döngüye hazırlamamız gerekir. Bu dönemde dengeli ve hafif beslenmek, iyi uyumak, stresten uzak durmak, dinlenmek, cildi arındırıcı ve detoks etkili bakımlar uygulamak çok faydalı olur. Özellikle yeniay öncesi 24 saat bu hazırlıkları yapmak için çok önemlidir. Yeniay’a uykusuz, dolu mideyle, stresli girersek yenilenme enerjilerini kucaklamamız, yararlı etkilerinden faydalanmamız zorlaşır.

Plüton Retrosu Sona Eriyor!

27 Nisan’dan beri süregelen Plüton retrosu bu hafta Çarşamba günü bitiyor. Bu retro Oğlak burcunda gerçekleşti. Medikal astrolojide Oğlak, cildi, saçları, tırnakları yönetir. Plüton’un bu burçta retro olduğu dönemde ilgili bölgelerde sorun çıkmış, tedavisi zor olan kalıcı hasarlar meydana gelmiş olabilir. Dönüşümü ve küllerinden yeniden doğmayı simgeleyen Plüton’un direkt harekete geçişi ile bu zorluklar hafifleyecektir. Cildin yenilenme kapasitenin güçleneceği, sonuç olarak gençleştirici etkilerin artacağı bir döneme giriyoruz. Yeniay’ın yenilenme enerjisi ile birlikte bu etkiler daha da artacaktır.

Bu Hafta İçin Özel Ürün ve Bakım Önerileri

· Yeniay öncesi: arındırıcı peeling, detoks maskesi, diyet ve detoks uygulamaları, ödem atan bitki çayları

· Yeniay sonrası: besleyici kremler, kan dolaşımını hızlandıran masajlar ve bakım ürünleri, nem maskeleri, yeni takviye edici gıda kürlerine başlamak

Yeniay sağlık ve güzellik getirsin!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.