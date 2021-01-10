Türkiye Güzellik merkezinde taciz skandalı: 'Sus ses etme' dedi

Güzellik merkezinde taciz skandalı: 'Sus ses etme' dedi

Türkiye

Güzellik merkezinde taciz skandalı: 'Sus ses etme' dedi

İstanbul Şişli'de lazer epilasyoniçin güzellik merkezine giden kadın işlem odasına girdiği esnada içeriye merkezin sahibi girdi. Salon sahibi, önce rahatsız edici sorular sordu, ardından kadının belinden tutup arkasına geçerek "Sus ses etme" dedi.

10 Ocak 2021, Pazar 10:21 Son Güncelleme:
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İstanbul Şişli'de lazer epilasyon işlemi için güzellik merkezine giden kadın, işlem odasına girdiği esnada içeriye merkezin sahibi girdi. Önce rahatsız edici sorular sordu, ardından kadının belinden tutup arkasına geçerek "Sus ses etme" dedi. Şoka uğrayan kadın soluğu karakolda alırken, iş yeri sahibi suçlamaları reddetti.

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27 yaşındaki E.Ö., İstanbul Şişli'de bulunan bir güzellik merkezine lazer epilasyon işlemi için başvurdu. Genç kadın işlem odasına alındığı esnada içeriye güzellik merkezi sahibi F.A., girdi ve işlemi kendisinin yapacağını söyledi. İşlem yapılırken F.A., genç kadına evli olup olmadığıyla ilgili özel sorular sormaya başladı. Durumdan rahatsız olan E.Ö., uyarıda bulundu.

"Seni gözlükle daha iyi tanıyorum" 

Sabah'ın haberine göre, epilasyon işlemi bittikten sonra F.A., genç kadına imzalaması için form kağıdı verdi. İddiaya göre genç adam, E.Ö.'e ''Gel senin koluna imza atayım" dedi ve kolunu çekip kalem ile karaladı. Genç kadın bu olayın ardından gözlüklü olan adamdan gözlüğünü çıkarmasını istedi. Aldığı cevap ise "Seni gözlükle daha güzel görüyorum" oldu.

"Sus ses etme" 

E.Ö., imzaladığı formu almaya yöneldiğinde arkası dönük vaziyette iken F.A.'nın belinden tutup arkasına geçerek kendisine doğru çektiğini ve "Sus, ses etme" dediğini iddia etti. Yaşadığı olay karşısında şoka uğrayan genç kadın polis merkezine koştu. Güzellik merkezi sahibi F.A. hakkında şikayette bulundu.

Suçlamaları reddetti 

Emniyette ifadesi alınan F.A., işlem sırasında konuşulanları hatırlamadığını, herhangi bir tacizde bulunmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonrasında genç kızı güzellik merkezinde taciz eden yetkili F.A. hakkında 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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