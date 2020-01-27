Güzellik uykusu nasıl olmalı? 4 adımda güzellik uykusu

Uykunun cilde birçok faydası vardır. Sağlıklı bir ten, canlı bakışlar hatta sağlıklı saçlar, iyi bir uykunun sonucudur. Uyku saatinden, uyku pozisyonuna ve kullandığınız ürünlere göre, güzellik uykunuz değişiklik gösterecektir. Bu nedenle doğru uyku pozisyonunu bulmalı ve bu şekilde uyumaya özen göstermelisiniz. Kırışıklık ve sivilce oluşumunun önüne geçmek için yüzünü yastığa değdirmemeye özen göstermelisiniz. Ayrıca uyumadan önce mutlaka makyajınızı silmelisiniz.

Kesintisiz ve sağlıklı bir güzellik uykusu için yapılması gerekenleri 4 adımda inceleyebilirsiniz.

1-Uyku maskesi kullanın

Odanızı tam olarak karartamıyorsanız, uyku maskesi en iyi yardımcınız olacaktır. Evin diğer odalarından veya perdelerin arasından sızan ışık, uykunuzun bölünmesine ve melatonin hormonunun az salgılanmasına neden olur. Bu nedenle güzellik uykunuz için uyku maskesi kullanmalısınız. Ayrıca sabah uyandığınızda göz çevrenizde koyu halkalar oluşmasından sıkıldıysanız, uyku maskesi imdadınıza yetişecektir.

Sizin için uygun olan uyku maskesini seçmeye özen gösterin. Lastikleri sert olan bir maske, göz çevrenizde iz bırakır, sentetik maskelerden uzak durun ve ipek uyku maskelerine yönelin.

2-Uyku getiren çaylar için

Papatya, melisa, nane çayı gibi çaylar, kaliteli uyku almanızı sağlar. Uyumadan yarım saat önce içeceğiniz sakinleştirici bir bitki çayı, daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olur. Gün içinde çok fazla kafein ve uyku kaçıran içecekler tüketmek ise uykunuzun bölünmesine neden olacaktır.

3-Uyku kristalleri ve tütsüler

Gün içerisinde yaşadığınız stres, uyku uyumanızı zorlaştırabilir. Size ruhsal destek verecek ve uykuya dalmanızı kolaylaştıracak uyku kristalleri veya tütsülerden yardım alabilirsiniz. Ametist, labradorit ve kristal kuvars, rahat uyumanızı sağlayacak taşlardır.

4-İpek yastık kılıfı kullanın

İpek yastık kılıfları, yüzünüzde kırışıklık oluşumunun engellenmesine yardımcı olur. Yapılan araştırmalar, koton yastık kılıflarının en az hava kirliliği kadar cildi yaşlandırdığını ortaya çıkardı. İpek yastık kılıfları sayesinde sürtünmeden kaynaklanan saç dökülmelerini de engellemiş olursunuz. Hücrelerin daha fazla oksijen almasını sağlamak ve yüzde oluşan ödemin azalmasını desteklemek için ipek yastık kılıfı kullanabilirsiniz.

Her gün düzenli olarak 8 saat uyku uyumalısınız. Uykunuzu her zaman iyi alın ve gün içinde uyumaktansa gece uyumaya özen gösterin.





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