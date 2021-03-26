Güzellik Uzmanı Serap Çınar, herkesin kıl kökünün farklı olduğunu belirterek, "Biz kişiye özel üretim yapıyoruz. Çünkü herkesin kıl kökü birbirinden farklıdır, çıkış süresi farklıdır. Ticari bir amaç gütmediğimiz için paket servise yönelmiyoruz verebileceğimiz en iyi hizmeti vermeye odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Birçok danışanının yanlış kaş alımı nedeniyle kıl kaybına uğradığına dikkat çeken başarılı iş kadını, "Serumları uygulayan kadınlarımız hiçbir şekilde, evde dahi olsalar kaşlarını kendileri almamalı. Yanlış kaş alımı nedeniyle birçok danışanım kıl kaybına uğradı. En iyi sonucu almak için uzman yardımı alınmalı" diye konuştu.

'Altın oran' ile özel bir alım işlemi uyguladıklarını vurgulayan Serap Çınar, "Kuaföre veya güzellik merkezlerine gidip kaş aldırmak da istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Kırma işlemi, inceltme, asimetrik yapının bozukluğu gibi pek çok sorunla karşılaşıyoruz. Biz merkezlerimizde 'altın oran' ile özel bir alım uyguluyoruz" dedi.

Ürettikleri organik kaş ve kirpik ve serumlarının oldukça besleyici olduğunu anlatan Serap Çınar, sözlerini, "Vitamin serumumuz kıl köklerini en dipten beslemekte. Saç diplerine de sürüldüğünde çok güzel sonuçlar aldık. Kaş ve kirpikte de en hızlı sonuca ulaşan serum olduğunu defalarca kanıtladık" diyerek noktaladı.