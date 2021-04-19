Güzellik ve finansta Vesta etkisi

Bireysel haritalarımızda Vesta, hedeflerimize, inançlarımıza, sorumluluklarımıza bağlılığımızı; nelere kendimizi adadığımızı gösterir. Yalnızlık ve fedakârlıkla da ilişkilendirilir. Kişinin kendine kutsal bir alan oluşturması, kendi ile bütün olması, ruhsal hedeflerine odaklanmasına yardımcı olur.

19 Ocak’tan beri retro harekette olan Vesta, 20 Nisan Salı günü Başak burcunda direkte dönüyor. Titiz çalışmak, odaklanmak, adanmışlık, yalnızlık, en çok Başak burcu temaları ile uyumludur; Vesta, bu burçta çok rahat kendini ortaya koyabilir. Vesta’nın direkte dönmesi ile güçlü şekilde kendimizi göstermemiz kolaylaşacak. Başak burcu aynı zamanda sağlık konuları ile ilişkilidir. Merkür, Venüs ve Güneş’in de estetik burcu Boğa’dan Vesta’ya yaptığı uyumlu açılar, bu dönem bireysel sağlık ve güzellik konularının ön planda olacağını gösteriyor.

Kendin için güzelleş

Başkalarına kendimizi beğendirmek için ek özen gösteririz. Ama aslında önce kendimiz için güzelleşmek, aynaya baktığımızda mutlu olmak gerek. Şu günlerde bunu daha vurgulu hissedeceğiz. Pandemi döneminde eskisi gibi başkalarıyla görüşemiyor, sosyalleşemiyoruz. Ancak bu bakımsız olmayı gerektirmiyor. Bedenine bakan, onun içinde mutlu ve dengeli hisseden kişi zihnini ve ruhunu daha net odaklayabilir.

Güzellik önerileri

Ilık bir banyo, nemlendirici kremler, banyo sonrası bitki çayları, hoş bir parfüm, hafif bir makyaj ve sevdiğimiz rahat kıyafetler günlük rutinimiz haline gelebilir. Evde yalnız olsak bile sanki misafir gelecekmiş gibi minik hazırlıklar yapmak, bu dönem kendimizi çok iyi hissettirebilir.

Vesta hedeflere bağlılıktır. Kişisel bakım konusunda hedefler koymak, yeni alışkanlıklar edinmek, yepyeni kürlere başlamak için ideal bir dönem! Ayrıca sigarayı bırakmak gibi sağlık için fayda getirecek önemli kararları uygulamak için de doğru zamandayız.

Bitcoin ve Vesta

Ticaret Asteroiti olarak da bilinen Vesta, finansal astrolojide büyük önem taşıyan gök cisimlerinden biridir. Kripto paraların ilki ve en büyük pazar payına sahip olan Bitcoin’in doğum haritasında Vesta 0 derece Boğa burcunda yer alıyor. Nisan ortasında Boğa burcuna geçiş yapan Merkür, Venüs ve Güneş, Bitcoin’in Vesta’sı ile kavuşum yaptı ve kripto piyasasında hareketlilik arttı. Gökyüzündeki Vesta’nın da direkt harekete dönüşü ve Bitcoin haritasındaki Mars ve ardından Güneş ile yapacağı olumlu üçgen açıların yukarı yönlü hareketleri getireceğini, kurumsal firmaların da kripto paralara olan ilgisini arttıracağını düşünüyorum. (Yazılarım yatırım tavsiyesi yerine geçemez. Yüksek riskli kripto para yatırımları öncesinde bilgi kazanmanız, piyasaları yakından takip etmeniz önerilir. Yatırım kararı kişilerin kendi sorumluluğu altındadır.)

Güzellik ve bereket dolu bir hafta dilerim!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.