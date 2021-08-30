Güzellik zihinde başlar, ayna karşısında değil

Güzellik Nedir?

Sözlük anlamı beğeni ve hoşnutluk duygusu uyandıran nitelik olarak tanımlanan güzellik, bireyleri ve toplumları derinden etkileyen bir kavramdır. Felsefede estetik, güzelin ne olduğunu araştıran disiplin olarak tanımlanır.

Güzel nedir? Bu sıfat nesnel mi öznel midir, yani herkesçe aynı mı kabul edilir yoksa kişiye göre değişir mi? İç güzellik mi dış güzellik mi önemlidir? Tüm bu sorulara yüzyıllardır cevaplar aranıyor.

Güzelliğin filozoflar tarafından sayısız tanımı var. Belki de en ilginçlerinden biri şudur, eski Yunan filozoflarından Plotinus bu kavramı şöyle tanımlamış: “Güzellik, ilahi aklın eşya alemindeki ışıltısıdır.” Merkür Terazi’de tam da bunu söylüyor aslında… İlahi aklın sembolü Merkür, Terazi burcu seyahati sırasında güzellik, zarafet ve ışıltı arayacak.

Genç Kalmanın Sırrı Genç Gibi Davranmak Olabilir!

Yapılan araştırmalara göre psikolojik olarak daha genç hissetmek daha sağlıklı olmaya yardımcı oluyor. Kişi kendini yaşlı gördüğünde fiziksel aktiviteleri azaltıyor, olgun davranma dürtüsü ile mutluluk hormonlarını arttıran çeşitli eylemlerden uzak duruyor, artan yaşlanma endişesi ile depresyonu tetikliyor ve daha pek çok olumsuz sonuç veren tercihler yapabiliyor. Yaşı ilerlese de genç hissedenlerde ise durum tam tersi oluyor. Normalde ağır gelebilecek fiziksel aktiviteleri daha kolay gerçekleştiriyor, neşesini ve yaşam enerjisini yitirmiyor, sonuç olarak gençleşiyor, gençleştikçe daha iyi hissediyor.

Merkür Hava Elementi Terazi’de

Hava elementi bilgidir, iletişimdir, sosyalleşmektir, keyifli sohbetlerdir.

Bu dönem için bazı öneriler:

*Yeni şeyler denemek, yeni fikirler öğrenmek, yeni kişilerle tanışmak ve yeni beceriler geliştirmek için kendinize meydan okuyun.

*Bol bol gülün, neşeli insanlarla vakit geçirin.

*Dans edin. Profesyonel ortama gerek yok, evde müziği açıp birkaç figür yapmak çok iyi gelecek.

*Egzersiz yapın. Temiz havada yürüyüş özellikle önerilir.

*Terazi’nin yönetici gezegeni Venüs, şekere olan ilgiyi arttırır. Şeker her ne kadar kısa vadede bize mutluluk verse de aslında yaşlandırıcı etkiler barındırır. Şeker diyetleri uygulayın. Şeker içeren gıdaları belirli sürelerle hayatınızdan uzaklaştırın. Bu diyetler cildinize, vücudunuza ve zihninize çok iyi gelebilir.

*Beden–Zihin–Ruh üçlüsü dengede olsun. Beden için cilt bakımlarınızı ihmal etmeyin. Temiz ve dengeli bir cilde sahip olmak güzelliğin ilk adımıdır. Sağlık kontrolleriniz varsa geciktirmeyin. Zihni stresle doldurmayın, olumlu/olumsuz düşüncelerin dengesini koruyun. Ruhunuzu rahatlatacak aktiviteler yapın. (yoga, meditasyon, kitap okuma, doğayla temas, aromatik banyo, vb)

*En önemlisi de SEVİN! Kendinizi, çevrenizi, dünyayı, tüm canlıları sevdikçe güzelleşeceksiniz. Merkür Terazi, sevgi ister, sevgiyle zihnini tazelemek ister.

Sağlıklı ve güzel günlere!

Sevgilerimle

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.