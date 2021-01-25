Güzellikte kripto etkisi!

Kripto para kavramını son dönemde sıkça duyuyoruz. Bunlardan ilki ve en ünlüsü olan Bitcoin’i yakında duymayan kalmayacak. 15 Kasım 2020 tarihinde yazdığım yazıda Bitcoin’i teknik ve astrolojik olarak yorumlamıştım. Kaçırdıysanız linkten okuyabilirsiniz. https://www.posta.com.tr/genclerin-genc-kalmak-isteyenlerin-gozdesi-bitcoin-2287560

Bu haftaki Dolunay, Bitcoin’in kadersel etkiler yaratan Ay düğümleri üzerinde gerçekleşecek. Dolunay’ın yöneticisi Güneş, gelişmeyi destekleyen Jüpiter ile Bitcoin’in Kuzey ay düğümü, yani geleceğini ve potansiyellerini gösteren nokta üzerinde kavuşuyor. Bu kavuşum Bitcoin’in değerini arttırabilir. Genel olarak kripto paraların hacminin de artacağı bir yıldayız.

Yakın gelecekte ANTIAGING ve KRIPTO ilişkisi, sağlık ve teknoloji alanlarını birbirine bağlayacak. Bu ilişkiye Dolunay haftasında ışık tutmak, geleceğin en değerli iki trendine dikkat çekmek isterim.

Blok zincir teknolojisi, sürekli büyüyen veri tabanı, bilgi depolama ve kayıtlarda şeffaflık, sağlık ve güzellik sektöründe çok önemli rol oynayacak. Kriptoyu sadece finansal anlamda düşünmemek gerek. Blok zincir teknolojisi, verinin ve onayın olduğu her alanı yakından ilgilendiriyor. İnternetten sonraki en önemli buluş desek abartmış olmayız, yakında göreceğiz.

Bugüne kadar güzellik sektöründe yer alan kripto konularından bazı örnekler verelim (markaları internette bulabilirsiniz). Bitcoin ile ödeme alan markalar, cilt analiz deneylerine katılan gönüllü deneklere bitcoin ile ödeme yapan firma, blok zincir teknolojisini kullanarak müşteri veri tabanı oluşturan ve bunu daha da geliştirmeyi planlayan şirketler mevcut ve yakın gelecekte daha neler neler göreceğiz.

Akıllı Teknoloji, Akıllı Ürün, Akıllı Müşteri

Kripto paralar merkezi yönetime bağlı değildir, blok zincir teknolojisi ile kayıt tutulur ve bu kayıtlar herkese açıktır, şeffaftır. 21 Aralık 2020 tarihinde Kova burcunda gerçekleşen Jüpiter-Satürn kavuşumu, kolektif bilinci, özgürleşmeyi, bilgide şeffaflığa geçişi başlattı.

Bilginin önemi, her alanı ilgilendiriyor. Kişisel bakım ürünleri kullananlar artık ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak istiyor. Hammaddeden bitmiş ürüne kadar geçen süreç, yapılan testler, depolanma süreci, lojistik, kullanıcı deneyimleri vb tüm konularda doğru ve yetkili mercilerce onaylı bilgiye ulaşım, blok zincir teknolojisi ile mümkün olacak. Ambalajdaki QR kodunu okutarak ürünün tüm yaşam sürecine ulaşmak pek de uzak olmasa gerek…

Kripto teknolojisi, tüm bilgileri gözler önüne sereceğinden dolayı, firmalar kalite konusuna daha çok önem vermek zorunda kalacak.

Kullanıcı deneyimleri, ürünlerin etkilerini ve yan etkilerini daha net görmemizi sağlayacak. Sonuç olarak akılcı tercihler yapmak kolaylaşacak.

Ne kullandığınızı biliyor musunuz?

Evinizdeki bakım ürünlerini gözden geçirme zamanı. Etiketleri ambalajları okumak, miatları kontrol etmek, içeriklere bakmak için doğru zaman!

Dolunay’ın ışığı güzelliğinize ışık tutsun!

Sevgilerimle.

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.