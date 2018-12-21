Güzergah saçma gelmesin, Dünya yuvarlak!

Uçaklar ve uçuş rotalarıyla ilgili çeşitli bilgiler paylaşan Kopenhag merkezli "Aviationdk" adlı Twitter hesabı, dün gece Meksika'nın başkenti Meksiko'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmekte olan A330-200 TC-AGL sefer sayılı uçağın rotasını gösteren bir görsel paylaştı.

Görsele bakıp uçağın yolu uzattığını düşünen bir Twitter kullanıcısı, "Rota neden kavisli, güvenlik amacıyla desek Grönland'da pist var mı?" diye sordu. Yine uçuşlarla ilgili çeşitli bilgiler paylaşan bir başka hesap olan "Kokpit.aero" ise, gözardı edilen şaşırtıcı bir gerçeğe dikkat çekti ve, "En kısa yol, kuzeye çıkıp aşağıya inmek. Dünya yuvarlak ;)" şeklinde tweet attı. Böylece Kokpit.aero, Dünya'nın yuvarlak olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu.