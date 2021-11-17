Türkiye Güzergahının dışında yolcu taşıyan minibüse trafikten men cezası

Güzergahının dışında yolcu taşıyan minibüse trafikten men cezası

Türkiye

Güzergahının dışında yolcu taşıyan minibüse trafikten men cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik ekiplerince durdurulan minibüsün güzergahından çıkarak 120 kilometre uzaklıkta yolcu taşıdığı tespit edildi. Sürücü Gökhan Ö.'ye bin 394 TL ceza kesilirken, minibüs trafikten 15 gün menedildi.

17 Kasım 2021, Çarşamba 07:31 Son Güncelleme:
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda denetim yaptı. 16 S 8510 plakalı minibüsü durduran polis, minibüs sürücüsü Gökhan Ö.'nün belgelerini kontrol ederek, alkol testi yaptı. Yapılan incelemede minibüsün Karacabey ilçesi sınırları içinde hizmet vermesi gerekirken, güzergahından 120 kilometre uzaklıktaki İnegöl ilçesinde yolcu taşıdığı belirlendi. Sürücü Gökhan Ö.'ye güzergah dışında yolcu taşıma suçundan bin 394 TL ceza kesilirken, minibüs trafikten 15 gün boyunca menedildi. Araçta bulunan yolcular ise başka bir servis aracına aktarıldı.

DHA


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