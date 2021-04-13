Mankenliği bıraktıktan sonra uzun süredir ABD’de yaşayan ve pandemi döneminde ABD’deki sağlık sisteminin çöküşüne tanıklık ederek Türkiye’ye dönen Güzide Duran, evliliğinin 13’üncü yılını romantik bir paylaşımla kutladı. Duran, mimar eşi Adnan Aksoy’la birlikte romantik bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Duran yaptığı paylaşıma ise, “Sen her zaman benim olacaksın” notunu düştü.







