Magazin Güziden Duran'dan romantik kutlama

Güziden Duran'dan romantik kutlama

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Güziden Duran'dan romantik kutlama

Bir dönemin podyumlarda aranan ünlü mankeni Güzide Duran 13 yıl önce nikah masasına oturduğu mimar eşi Adnan Aksoy'la evlilik yıl dönümünü romantik bir fotoğrafla kutladı.

13 Nisan 2021, Salı 10:30 Son Güncelleme:
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Mankenliği bıraktıktan sonra uzun süredir ABD’de yaşayan ve pandemi döneminde ABD’deki sağlık sisteminin çöküşüne tanıklık ederek Türkiye’ye dönen Güzide Duran, evliliğinin 13’üncü yılını romantik bir paylaşımla kutladı. Duran, mimar eşi Adnan Aksoy’la birlikte romantik bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Duran yaptığı paylaşıma ise, “Sen her zaman benim olacaksın” notunu düştü.



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