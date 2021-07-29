Özellikle hediye olarak alınan saksı çiçekleri arasında en çok tercih edilenlerden birisi de guzmanya çiçeği. Peki, guzmanya çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Guzmanya çiçeği hikayesi nedir? Guzmanya çiçeği hakkında bilinenler...

GUZMANYA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Doğrudan güneş ışığı istemeyen bu bitki diğer ışık kaynaklarından da yararlanabilir.

Çok fazla soğuk ve sıcak havada bırakma çiçeğin yapraklarına ve köklerine zararlıdır.

Hava akımlarından kolay etkilenen guzmanya bitkisini bu etkiden korunmalıdır.

Her bitki gibi zamanla topraktaki vitamin ve mineralleri tüketen bitkiye yılda en az bir kere vitamin ve mineral desteği sağlanmalıdır.

Saksı değişimi genellikle 2-3 yılda bir sıcak ayların başlangıcı olan mayısta yapılmalıdır.

Guzmanya bulunduğu yerde başka cisimlerle temasta bulunmalıdır.

Kış aylarında bitki aşırı soğuktan korunarak çok az sulanmalıdır.

Yaz aylarında ise bitkinin suya olan ihtiyacı artacağından bitkiye verilen suyun arttırılması gerekmektedir.

Su toprağın her tarafına ulaştırılmalıdır.

Bitkiyi sularken kullanılan kap her sulamada aynı ölçüde, sulamalar aynı günde ve aynı miktarlarda su dökülmelidir.

Guzmanyada çok büyük bir değişiklik görülmediği sürece sulanmada kullanılan kap, ölçü ve su miktarı değiştirilmemelidir.

Guzmanya bitkisi çiçeği de soğuk ve sıcak havalardan hoşlanmaz.

Guzmanya yeteri kadar ışık ve su ihtiyacı giderilmediğinde altta bulunan yapraklarını döker.

Guzmanya çiçeği altındaki yapraklarını dökmesine rağmen üstten yeni yapraklar vererek boy olarak uzamaya devam eder.

Guzmanya bitkisini yetiştirmede en önemli kural kış aylarında oda sıcaklığının 15 °C nin altında olmaması gerektiğidir.

Guzmanya bitkisi genellikle yaz aylarında çiçek açar ve bu çiçeğe iyi bakılmazsa çiçeği çürür.

Bitkiye kış aylarında musluktan aldığımız soğuk çeşme suyunu vermemeliyiz. Verdiğimiz su oda sıcaklığında olmalıdır.



