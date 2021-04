Gwen Stefani ikonik elbisesini 25 yıl sonra yeniden giydi

No Doubt grubunun solisti Gwen Stefani, büyük çıkış yapan parçası Don't Speak'in 25'inci yıl dönümüne özel bir kutlama yaptı. 51 yaşındaki şarkıcı, klipte giydiği ikonik elbiseyi yeniden giydi. Gwen Stefani'nin 25 yıl önceki halinden hiçbir şey kaybetmediği çektiği Tiktok videosu ile anlaşılıyor. Puantiyeli elbiseyi file çorapla tamamlayan Gwen'in boynundaki kolyeler de dikkat çekti. Kolyelerden birinde Stefani, diğerinde ise nişanlısı Blake Shelton'ın soyadı yer alıyor.











Son olarak beyaz kovboy çizmeleriyle stilini tamamlayan Gwen Stefani, "İşte buradayım. Şuna bakın, birazcık Blake haricinde..." dedi.

Gwen Stefani, daha önce de iyi çıkış yapan kliplerinden bazı kıyafetleri yeniden giymişti. Let Me Reintroduce Myself klibinde en ikonik görünümlerini yeniden canlandırmıştı.









Ancak yine de puantiyeli elbisenin orijinal olup olmadığı net değil.