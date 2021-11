Öğretmenler Günü dolayısıyla MasterChef’in 24 Kasım akşamı yayınlanan bölümünü unutulmaz Hababam Sınıfı Müzesi’nin yer aldığı Adile Sultan Kasrı’nda çekiyor. Yarışmacılar eleme potasına girmemek için ter dökerken, yarışmanın gerçekleştiği Hababam Sınıfı Müzesi ve Adile Sultan Kasrı ise izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor….

HABABAM SINIFI MÜZESİ NEREDE?

Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe ve Tarık Akan gibi daha birçok usta oyuncuyu kadrosunda toplayan Hababam Sınıfı filmleri Türk filmleri arasında farklı bir yere sahip.

Rıfat Ilgaz’ın aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı filmleri de farklı tarihlerde Kartal Tibet ve Ertem Eğilmez gibi ünlü yönetmenlerin imzasını taşıyor.

Her oyuncu ve her karakterin büyük sevgi ve sempati ile karşılandığı Hababam Sınıfı’nın çekimlerinin yapıldığı Adile Sultan Kasrı ise bugün Hababam Sınıfı Müzesi olarak kapılarını ziyaretçilere açıyor. Yılın hemen her gününde ülkenin farklı yerlerinden gelen ziyaretçiler, Hababam Sınıfı’nın çekildiği mekanlarda dolaşırken, Mahmut Hoca, İnek Şaban, Güdük Necmi ve Damat Ferit’in hatırası ile aynı yerde bulunmanın keyfini yaşıyor.

Filmin büyük bölümü Adile Sultan Kasrı’nda çekildiği için şu an kasrın filmin çekimlerinde kullanılan odaları müze olarak kullanılıyor.

Adile Sultan Kasrı ise İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde, Validebağ Korusu içinde yer alıyor.

ADİLE SULTAN KASRI’NIN TARİHÇESİ

1853 yılında inşa edilen Adile Sultan Kasrı, adından da anlaşılacağı üzere Sultan Abdülaziz tarafından kız kardeşi Adile Sultan için yapılmıştır. Restore edilen kasır günümüzde ise özel davetler ve düğünler için kullanılıyor.

HABABAM SINIFI MÜZESİ’NE NASIL GİDİLİR?

Hababam Sınıfı Müzesi, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde, Validebağ Korusu’nda yer alırken, pek çok toplu taşıma aracı müzenin yakınından geçiyor.

Hababam Sınıfı Müzesi’ne otobüs ile gitmek için: 11T, 14C, Avcılar-Söğütlüçeşme, Beylikdüzü-Söğütlü çeşme

Hababam Sınıfı Müzesi’ne tren ile gitmek için: Marmaray (Halkalı-Gebze)

Hababam Sınıfı Müzesi’ne metro ile gitmek için: M4, M5

Hababam Sınıfı Müzesi’ne minibüs-dolmuş ile gitmek için: Minibüs: C-57, Minibüs C-76 toplu taşıma hatlarını kullanabilirsiniz.