Ertem Eğilmez imzalı Hababam Sınıfı Tatilde filminde kız öğrencilerle erkek öğrencilerin savaşları yer alırken, Mahmut Hoca’nın verdiği ceza hepsinin aklının başına gelmesine neden oluyor. Ekranlara geldiği her seferde izleyenleri güldürmeyi başaran Hababam Sınıfı Tatilde filminin ne zaman ve nerede çekildiği de merak edilen konular arasında yer alıyor…

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Arzu Film ve yönetmen Ertem Eğilmez tarafından 1977 yılında çekilen Hababam Sınıfı Tatilde filminin çekimleri, İstanbul Belgrad Ormanları’nda gerçekleştirildi.

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMLER?

Mahmut Hoca: Münir Özkul

İnek Şaban: Kemal Sunal

Hafize Ana: Adile Naşit

Dom Dom Ali: Feridun Şavlı

Badi Ekrem: Şener Şen

Tulum Hayri: Cem Gürdap

Ayşe: Ayşen Gruda

Avni Hoca: Avni Yalçın

Paşa Nuri: Sıtkı Akçatepe

Hayta İsmail: Ahmet Arıman

Sevda: Sevda Aktolga

Külyutmaz Necmi: Ertuğrul Bilda

Rıza Hoca: Hayri Karabey

Sıtkı Hoca: Talat Dumanlı

Filiz: Filiz Bozkurt

Sevtap: Sevtap Erdemli

Teoman Ayık

Muharrem Gür: Muharrem Gürses

Hüseyin Şevki Topuz: Ergin Orbey

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen dört kız öğrenciyi kabul eder. Bu dört kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar.

Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında her zamanki gibi Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise, öğrencilerin bir süre izcilik kampına gitmesidir.







