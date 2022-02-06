Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler?
Hababam Sınıfı Tatilde filmi her zaman olduğu gibi izleyenlerini kahkahalarla güldürmeye devam ediyor. Diğer Hababam Sınıfı filmlerinde yer alan Tarık Akan’ın bu sefer kadroda bulunmadığı filmde Ayşen Gruda başta olmak üzere üç kadın oyuncu daha yer alıyor. Hababam Sınıfı Tatilde filminde macera da sınıfa yeni gelen kız öğrencilerle başlıyor…
06 Şubat 2022, Pazar 18:11 Son Güncelleme:
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Ertem Eğilmez imzalı Hababam Sınıfı Tatilde filminde kız öğrencilerle erkek öğrencilerin savaşları yer alırken, Mahmut Hoca’nın verdiği ceza hepsinin aklının başına gelmesine neden oluyor. Ekranlara geldiği her seferde izleyenleri güldürmeyi başaran Hababam Sınıfı Tatilde filminin ne zaman ve nerede çekildiği de merak edilen konular arasında yer alıyor…
HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Arzu Film ve yönetmen Ertem Eğilmez tarafından 1977 yılında çekilen Hababam Sınıfı Tatilde filminin çekimleri, İstanbul Belgrad Ormanları’nda gerçekleştirildi.
HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMLER?
- Mahmut Hoca: Münir Özkul
- İnek Şaban: Kemal Sunal
- Hafize Ana: Adile Naşit
- Dom Dom Ali: Feridun Şavlı
- Badi Ekrem: Şener Şen
- Tulum Hayri: Cem Gürdap
- Ayşe: Ayşen Gruda
- Avni Hoca: Avni Yalçın
- Paşa Nuri: Sıtkı Akçatepe
- Hayta İsmail: Ahmet Arıman
- Sevda: Sevda Aktolga
- Külyutmaz Necmi: Ertuğrul Bilda
- Rıza Hoca: Hayri Karabey
- Sıtkı Hoca: Talat Dumanlı
- Filiz: Filiz Bozkurt
- Sevtap: Sevtap Erdemli
- Teoman Ayık
- Muharrem Gür: Muharrem Gürses
- Hüseyin Şevki Topuz: Ergin Orbey
HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen dört kız öğrenciyi kabul eder. Bu dört kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar.
Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında her zamanki gibi Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise, öğrencilerin bir süre izcilik kampına gitmesidir.