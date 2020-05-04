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Kültür & Sanat "Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları" 20 Kasım’da vizyona girecek

"Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları" 20 Kasım’da vizyona girecek

Kültür & Sanat

'Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları' 20 Kasım’da vizyona girecek

Rıfat Ilgaz’ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan "Hababam Sınıfı"nın yeni filmi "Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları", 20 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak. Geçen ay gösterime girmesi planlanan yapımın vizyon tarihi, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 18:45 Son Güncelleme:
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Çekimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilen film, Hann yapımcılığında hayata geçti. Eğlenceli sahneleriyle komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmde, aralarında Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler ve Öykü Çelik’in bulunduğu birçok ünlü isim rol alıyor. Bu arada bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve film için sakal bırakan Mehmet Ali Erbil de sürpriz bir karakteri canlandırıyor.

Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği, Giray Altınok, Muammer Tali ve Levent Çimen’in senaryosunu kaleme aldığı filmin konusu şöyle: "Kıbrıs’ta her yıl düzenlenen liseler arası geleneksel yaz oyunlarına bu kez Özel Çamlıca Lisesi katılma hakkı kazanır. Okulun sahibi Pinti Lütfullah yarışma için fen bölümünden dört öğrenci seçer.

Fakat Hababam’ın planı devreye girer ve bu dört öğrencinin yerine Yakışıklı, Racon, Format ve Dede, Kıbrıs uçağındaki yerini alır. Şampiyon olmayı hiç umursamayan ve tek amaçları güzel bir tatil olan Hababam için bu yarışma, arkadaşlık ve dayanışmanın değerini anladıkları unutulmaz bir maceraya dönüşecektir."

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