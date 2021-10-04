Türkiye'de üretimini durdurarak kapatan Honda’nın fabrikasını satın alan HABAŞ, burada yerli hibrit araç üretmek için hazırlıklarına başladı. HABAŞ yetkililerinin 30'a yakın mühendislik şirketi ile görüşme halinde oldukları, yerli hibrit otomobil markası ile seri üretime başlayacağı öğrenildi. Ayrıca HABAŞ’ın, İngiltere'de bulunan kapanan Honda fabrikasının ekipmanlarını Türkiye'ye getireceği ve eski çalışanlara da teklif götürdüğü belirtildi.

HONDA FABRİKASINI KAPATTI

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Honda fabrikası, 24 yıllık üretim sürecinin ardından faaliyetlerine son vermişti. Honda Türkiye, 2019 yılında yaptığı açıklama ile tesisteki üretimini durduracağını duyurmuştu.

1992’den bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren ve 1997’den beri Gebze’de üretim yapan Honda Türkiye, 2019 yılında yaptığı açıklama ile tesisteki üretimini 2021 yılı itibariyle durduracağını duyurmuştu.

İlk olarak 1997 yılında Gebze’deki fabrikasında üretime başlayan Honda Türkiye bu fabrikada Civic modelini üretiyordu. Yıllık 38 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olan fabrikanın çalışan sayısı ise 770 kişiydi. Honda buradaki üretimini durduracağını 2019 yılında yaptığı bir açıklama ile kamuoyuna duyurmuştu. Bu açıklamada 2021 yılı itibariyle Gebze’deki fabrikada Civic üretiminin tamamen duracağını ve Japon markanın yalnızca pazarlama faaliyetleri ile Türkiye’de kalmaya devam edeceği belirtilmişti.

HONDA'NIN FABRİKASI HABAŞ'IN OLDU

Honda'nın fabrikasının yeni sahibi ise HABAŞ olmuştu. Japon üreticiden yapılan açıklamada, “Honda Türkiye AŞ, Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğu'na devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirilecektir. 1992 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile en kaliteli hizmeti sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye AŞ, etkin bayi ağı ile ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir” denilmişti.

Yüzde 100 yerli sermayeye sahip olan Habaş Topluluğu, 1956 yılında kurulmuş ve birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. İlk olarak “Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası” adı ile temelleri atılan topluluk, temel olarak sınai ve tıbbi gazlar, çelik, elektrik enerjisi, ağır makina, tüp ve kriyojenik tank üretimleri yanında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dağıtımı yapan, liman ve deniz taşımacılığı hizmetleri sunan bir sanayi kuruluşları topluluğu.



