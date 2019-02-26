Haber alamayınca eve girdiler... Banyoda cesedini buldular
Antalya’da, kendisinden bir süredir haber alınamayan Hüseyin Bahtiyar (51), evinde ölü bulundu. Bahtiyar’ın, banyo yapmaya hazırlanırken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı
Dün Antalya'da Hüseyin Bahtiyar’dan bir süre haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde evine girerek kontrol etmek istedi. Eve giren yakınları Bahtiyar’ı banyoda yarı çıplak halde hareketsiz yatarken buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Bahtiyar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemede, Bahtiyar’ın kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.
Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)