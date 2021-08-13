Futbol Haberi alınca Adana'ya gitti

Haberi alınca Adana'ya gitti

Futbol

Haberi alınca Adana'ya gitti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim, düşme sonrası vücudunda oluşan kırık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Annesinin rahatsızlığını haber alan Fatih Terim, öğle saatlerinde Adana’ya geldi.

13 Ağustos 2021, Cuma 22:25 Son Güncelleme:
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Fatih Terim, annesi Nuriye Terim’in hastaneye kaldırılması sebebiyle, Galatasaray’ın İskoçya´daki UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı olan St. Johnstone maçı sonrası Adana’ya geldi.

Düşme sonrası oluşan kırık nedeniyle ameliyat edildiği öğrenilen Nuriye Terim’in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

DHA

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