Haberleşmeye 3.225 TL harcadık

Bu da yılda 3.225 TL’ye denk geliyor. Bu rakamın 655 TL’sini devlete ödenen vergiler oluşturuyor. 3 GSM operatörü abonesinin ortalama aylık ödemeleri de vergiler dahil 42.40 TL’ye ulaştı.

İnternet gideri

Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama vergiler dahil 60.9 TL ödeniyor. Evlerinde bir sabit telefon ile internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 54.61 TL vergi ödüyor. 2018 yılında yapılan analizde 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderleri yaklaşık 2 bin 878 TL, devlete ödenen vergi ise 584 TL olmuştu.