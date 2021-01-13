Haberleşmeye yılda 3.736 TL harcadık

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) araştırmasına göre; sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 42.37 TL ödendi. Ayrıca 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemeleri ise 49.89 TL’ye ulaştı. Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama 69.48 TL ödeniyor.

Vergisel tutar

Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, sabit ve mobil haberleşme hizmetleri ve sabit ve mobil internet hizmetleri için yüzde 7.5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) devlete aktarılıyor. Evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete yılda 759 TL vergi ödüyor.



