Habib-i Neccar Dağı'nda orman yangın! 2 hektarlık alan zarar gördü
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı’nda çıkan orman yangınında, 2 hektarlık alan zarar gördü
Hatay’ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı’nda bulunan ormanlık alandan bugün saat 14.00 sıralarında dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, fazla büyümeden söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alan zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
DHA