Türkiye Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 gözaltı

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 gözaltı

Türkiye

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 gözaltı

Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında, Ukrayna'dan yakalanarak Türkiye'ye getirilen cinayet şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu öğrenilen 6 kişi gözaltına alındı.

06 Şubat 2022, Pazar 20:23 Son Güncelleme:
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Ukrayna'da yakalanarak 27 Ocak'ta Ankara'ya getirildi. Bozkır'ın emniyetteki işlemleri sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, 3 Şubat Perşembe günü 6 kişiyi gözaltına aldı. Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ANKARA, (DHA)

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