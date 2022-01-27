Türkiye Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi emniyet müdürlüğüne teslim edildi

Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi emniyet müdürlüğüne teslim edildi

Türkiye

Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi emniyet müdürlüğüne teslim edildi

18 Aralık 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından, 'Kırmızı Bülten' ile aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Ankara Emniyeti'ne teslim edildi.

27 Ocak 2022, Perşembe 14:39 Son Güncelleme:
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MİT'ten yapılan açıklamada, "Hakkında Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma - Tasarlayarak Öldürme' suçlarından yakalama kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 08 Eylül 2015'te yakalanan ve içinde bomba yapımında kullanılan mühimmat bulunan 'Soğan Tırları' soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçmıştı" denildi. 

Ukrayna'da bulunduğu dönemde Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin süreç devam ederken FETÖ medya organlarında da yayınlanan röportajlarında; FETÖ söylemlerini kullanarak Türkiye, Türk devlet kurumları ve devlet büyükleri aleyhine asılsız iddialarda bulunan Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti.

Nuri Gökhan Bozkır, adli işlemleri gerçekleştirilmek üzere MİT tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA


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