Türkiye Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı

Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı

Türkiye

Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı

Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

03 Şubat 2022, Perşembe 19:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanarak Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için TEM Şube'den adliyeye getirildi.


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Adliyesi’ne getirilen Bozkır’a geçtiğimiz pazar günü ek gözaltı süresi alınmıştı. Yeniden Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

ANKARA (İHA)

İlgili Haberler
Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi emniyet müdürlüğüne teslim edildiHablemitoğlu suikastinde flaş gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Avrupalıymış
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ne pis depresyonmuş seninki Serdar Ortaç!
Şirin Sever
Hakan Çelik
80 bin kişilik teknoloji ordusunun başarısı: Savunmada ihracat rekoru
Hakan Çelik
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Trafikte drift yapan sürücüye ibretlik ceza!