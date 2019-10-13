Hacamat nedir, faydaları nelerdir? Hacamat nasıl yapılır?

Hacamat (kupa terapisi) nedir?

Kupa terapisi yani hacamat, insanlık tarihi boyunca birçok sosyal ve bilimsel gelişmeye rağmen varlığını sürdürdü. Bu tedavi yöntemi, dünyanın beş kıtasında çeşitli kültürler tarafından uygulandı. Hastalıktan kurtulma veya sağlığı koruma amacıyla ölü hücre ve atık maddelerin yoğun olarak toplandığı belli noktalardaki tıkanıklık, kılcal damar ve ince damarlardan kirli kanı alma işlemine hacamat denir.

Hacamat nasıl yapılır?

18. yüzyılın ortalarında Avrupalı ve Amerikalı doktorlar ve cerrahlar birçok hastalığın tedavisinde Kupa Terapisini kullanmaktaydı. 18. ve 19. yüzyıllarda İngiliz halkı ilkbahar ve sonbahar aylarında hastanelere Kupa Terapisi ve kan aldırma için başvuruyorlardı. Ancak bu tedavi 20. yüzyılın ilk yarısında kimya ve fiziğin gelişimi ile yön değiştiren Modern Tıp sentetik ilaçlara ve ameliyatlara yöneldi. Bu gelişmeler Kupa Terapisi’nin popülerliğinin azalmasına yol açtı.

Hacamat ciltte birikmiş, damarları tıkayan, vücuda zararlı olup biriktiği yerlerdeki organlara zarar veren kirli kanın vakumlanarak dışarı atılması uygulamasıdır. Hacamat uygulamasında ise zararlı, toksin birikmiş, pıhtılaşıp jöle kıvamına gelmiş pis kan temizlenir. Kupa terapisi, iyileşme sağlamak için bölgesel vakum oluşturarak kan dolaşımını arttırmaya dayanan kadim bir tedavi yöntemidir. Hacamat kan dolaşımını arttırmak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan kuru kupa uygulaması ve belli vücut noktalarında bölgesel vakumla beraber yüzeysel cilt kesikleri oluşturarak kanın alındığı yaş kupa uygulamasıdır. Koruyucu sağlık yöntemi olarak yılda 1 veya mevsim geçişlerinde kupa terapisi yani hacamat yaptırılabilir.

Hacamat terapisinin faydaları nelerdir?

Kupa terapisi esnasında oluşan vakum, vücudu, beyne giden ağrı sinyallerini bloke eden ‘enkefalin’ enzimleri üretmesine teşvik eder. Böylelikle sinir taşıyıcılar serbest kalır. Damar büzülmesi veya genişlemesi meydana gelir ve ağrı hissi azalır. Bazı araştırmaların sonucunda terapinin; kupa noktalarını uyardığı, ağrı yollarım yönettiği ve kapatabildiği, ağrıyı azalttığı ve yaşam kalitesini yükselttiği tespit edildi.

Bazı çalışmalarda hacamat esnasında cilde yapılan yüzeysel çiziklerden sonra alınan kan incelendi. Ve kan hücrelerinin duvarlarında ağır metal kalıntısı bulundu. Yine aynı şekilde alınan kanda beslenme bozukluğu sonucunda oluşan iltihaplanmalara rastlandığı ve bunların da vücuttan kupa terapisiyle uzaklaştırıldığı kanıtlandı. Osaka Universitesi’nden Dr. Tan Katase, kupa terapisinin kan bileşenlerini etkileyebileceğini, kırmızı ve beyaz kan hücrelerim artırabileceğini ve kanı nötr hale getirebileceğini öne sürmüştü.

Hacamat nasıl ortaya çıktı?

Beş bin yıldan fazla süredir dünya genelinde yaygın bir biçimde, birçok kültürün halk tedavilerinde kullanılmıştır. Bu kadim tedavi yöntemi Eski Mısırlılardan Yunanlı hekimlere ve sonra da Romalılara taşındı. İslam hekimleri, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından uygulatılması ve tavsiye edilmesiyle bu tedavi yöntemini daha da ileri götürdü. Arap ve Osmanlı Tıbbı’nda ve Geleneksel Anadolu Tıbbı’nda çokça kullanıldı. Kupa Terapisi’nin İslam Tıbbı’ndaki adıyla ‘Hacamat’ın, Çin’de milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişi vardır. Hipokrat (M.Ö. 400) Kupa Terapisi hakkında ayrıntılı yazılar kaleme almıştır. Tarihin bilinen en eski tıp metinleri olan Eber Papirüsleri’nde (M.Ö. 1550) Kupa Terapisinden bahsedildiğini görebiliriz. Bugün Kupa Terapisi geniş halk kitleleri tarafından talep ve tercih edilmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda ise sağlık profesyonelleri de bu köklü ve pratik tedaviye yeniden ilgi duymaya başladı. Bu uyanış yeterli olmasa da yükselen talep ve ortaya çıkan bilimsel araştırma sonuçları Kupa Terapisi’nin daha çok insana ulaşabileceğini gösteriyor. Çin’de ve ABD’de tıp fakültelerinde Tamamlayıcı Tıp dersinin bir bölümü olarak Kupa Terapisi eğitimi veriliyor. Almanya ve İngiltere’de Tıp ve Sağlık Bilimleri fakültelerinde seçmeli ders olarak Kupa Terapisi okutuluyor. Türkiye’de saygın üniversiteler tarafından Kupa Terapisi hakkında bilimsel araştırmalar yürütülüyor. T.C. Sağlık Bakanlığı, uygulamanın güvenliği ve kalitesini yükseltmek için çalışmalar yapıyor.