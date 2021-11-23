Hacet, kelime olarak gereksinim ve ihtiyaç anlamlarına gelmektedir. Arapça kökenli bir kelime olan hacet bir namazın adı olmaktadır. Hacet namazı diğer bir adıyla dilek namazı İslam dinine inanan Müslüman kimselerin olmasını arzu ettikleri bir şey için kıldıkları bir namaz olarak ifade edilmektedir. Bu namazın kılınmasının amacı Allah'a dilek ve istekler için duada bulunmak olarak belirtilmektedir.

HACET NAMAZI NASIL VE NE ZAMAN KILINIR?

Hacet namazı, kılınması farz olan namazlardan biri olmayarak nafile namazlar arasında gösterilmektedir. Nafile namaz olan hacet namazı için Müslümanlar üzerinde bir sorumluluk yoktur. Bu ibadeti yapmak kişinin kendi istek ve iradesi dahilinde olmaktadır. Müslüman olan kimseler bu namazı Allah'ın rızasını kazanmak için kılmaktadırlar. Bu nedenle kişi içinden gelerek bu ibadeti gerçekleştirir. Hacet namazlarında hem dünya hayatı hem de ahiret hayatı için isteklerde bulunulması mümkün olmaktadır. Hacet namazı mekruh olan vakitler dışında her zaman kılınabilmektedir.

Müslümanların çoğu tarafından Ramazan ayında kılınması tercih edilen hacet namazı kandil günlerinde, cuma günleri, bayram akşamları, Kadir gecesi gibi mübarek gün ve gecelerde kılınması tercih edilmektedir. İnsanlar tarafından bu mübarek zamanlarda bu namazı kılarak daha fazla sevap kazanılacağına inanılmaktadır. Hacet namazı 2 ya da 4 kılınabilen bir namaz olmakla birlikte bazı kaynaklarda bu namazın 12 rekat kılınmasının da mümkün olduğu belirtilmektedir.

KAÇ REKATTIR, HANGİ SURELER VE DUALAR OKUNUR?

Hacet namazı en az iki rekat kılınabildiği gibi 4 ve 12 rekatta kılınan bir namaz olmaktadır. İslam dini, Müslümanların bir şey isterken bunu namaz ile istemelerinin Allah katında daha makbul olduğunu belirtmektedir. Hacet namazı da insanların diledikleri şeyi Allah'tan istemelerine giden bir yol olarak ifade edilmektedir. Hacet namazı kılınırken şu dua ve sureler okunmaktadır:

Birinci rekatta, niyet ettim Allah rızası için hacet namazı kılmaya denilerek tekbir getirilir ve namazı kılmaya başlanır. Subhaneke duası okunur arkasından besmele çekerek Fatiha suresi okunur ve ardından 3 kez Ayetel Kürsi okunur. Sonra rukuya ve ardından secdeye gidilir, secdeden doğrularak tekrar secdeye gidilir ve ikinci rekatı kılmak için ayağa kalkılır. İkinci rekatta Fatiha suresi, İhlas suresi, Felak suresi ve Nas suresi okunarak rukuya ve oradan da secdeye gidilir. Secdede oturularak Ettehiyyatü duası okunur ve üçüncü rekatı kılmak için ayağa kalkılır. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak ve Nas sureleri okunarak tekrar rukuya ve secdeye gidilir. Dördüncü ve son rekatta yine Fatiha, İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur.

Secdede oturulur ve Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena duaları okunarak önce sağa sonra sola selam verilir ve hacet namazı tamamlanmış olur. Bir Müslüman Hacet namazı kıldıktan sonra hacet duası okuyarak Allah'tan ne dilemek istiyorsa onun için dua etmesi gerekmektedir. Bu duanın hacet namazından sonra okunması şart olmamaktadır. Hacet duası bilmeyen kişiler istedikleri şekilde dua edebilirler. Hacet namazı Müslümanların hem dünya hayatı hem de ahiret hayatında sahip olmak istedikleri şeyler için kıldıkları bir namaz olması açısından oldukça önemli olmaktadır. Müslümanların özellikle kandil günlerinde kıldığı hacet namazı herhangi bir günde de kılınması mümkün olan bir namaz olarak ifade edilmektedir.