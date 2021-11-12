Türkiye Hacettepe Üniversitesi 45 Sözleşmeli Personel alacak

Hacettepe Üniversitesi 45 Sözleşmeli Personel alacak

Türkiye

Hacettepe Üniversitesi 45 Sözleşmeli Personel alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü 45 Sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

12 Kasım 2021, Cuma 16:54 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullere göre Üniversitemiz Hastaneleri ve Birimlerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır açıklaması yapıldı.

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