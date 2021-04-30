Türkiye Hacettepe Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak

Hacettepe Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Hacettepe Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak

Hacettepe Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.

30 Nisan 2021, Cuma 16:35 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alımı yapacak. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Sözleşmeli  personel  çalıştırılmasına  ilişkin  olarak  28  Haziran  2007  tarihli  Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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